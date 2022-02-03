Üç ayların ilki olan Recep ayı dün itibariyle başladı. Recep ayının ilk cuma gecesi yani Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. İslam alemi için son derece önemli olan bu mübarek günle ilgili dini bilgiler araştırılıyor. Peki, Regaip Kandili'nde ne olmuştur? Regaib Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri nelerdir? İşte detaylar...
REGAİP KANDİLİ'NDE NE OLMUŞTUR?
Yüce Allah'ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye Regaip gecesi denilmiştir.
REGAİB KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Arapça bir kelime olan "Regâib" "reğabe" kökünden türemiştir. Reğabe ise herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamına gelir.
"Reğîb" kelimesi ise "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Çoğulu da "regâib"dir.
Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi"dir.
Kur'an-ı Kerim'de "Regaib" geçmese de kökeni olan "reğabe"den türetilen kelimeler sekiz yerde herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek manalarında kullanılır.