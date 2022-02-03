Regaip Kandili orucu ne zaman, saat kaçta açılır? 3 Şubat 2022 akşam ezanı saat kaçta okunacak?

REGAİP KANDİLİ'NİN FAZİLETLERİ

Regaip kandilinin faziletleri konusunda bu gecede ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır.

Bu aya ayrıca Recebü'l-asabb da denilmiştir. Yani iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına "tövbe" ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip kandilinde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

İslam dininin şartlarından biri oruçtur. Oruç, Müslüman, akıl sahibi ve ergenlik çağına ulaşan her bireye farz kılınmıştır. Bir kişinin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması, Müslüman ve âkil-bâliğ olması şartlarına bağlanmıştır.

Farz olmadığı halde ergenlik çağına ulaşmamış çocukları ibadetlere alıştırmak amacıyla namaz ve oruç tutmaya teşvik etmek gerekir. Peygamber Efendimiz, 7 ila 10 yaş arasındaki bir çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir. Bu durum, oruç için de göz önünde bulundurulabilir.

Peygamber Efendimiz, "Allah'ım! Bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" diye dua etmiş; üç aylar, İslam'da mübarek sayılan aylar olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır.