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    • Yaşam
    • 03.02.2022 09:44
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    • 03.02.2022 09:56
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    Regaip Kandili ibadetleri neler? Regaip Kandili duası nedir? Regaip Kandili ile ilgili hadisler neler?

    Diyanet 2022 dini günler takvimine göre 3 Şubat Perşembe yani bugün Regaip Kandili idrak ediliyor. Müslüman vatandaşlar bir kez daha bu önemli, mübarek güne ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da bol bol ibadet edecek. Peki yanlışlık yapmamak ve doğru bilgileri edinmek amacıyla sıklıkla araştırılan Regaip Kandili ibadetleri neler? Regaip Kandili duası nedir? Regaip Kandili ile ilgili hadisler neler?

    takvim.com.tr
    Regaip Kandili ibadetleri neler?

    Regaip Kandili ibadetleri neler? Regaip Kandili duası nedir? Regaip Kandili ile ilgili hadisler neler? Arama motorları üzerinden tüm illerden vatandaş konuyla ilgili tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Ellerin semaya yükseleceği, bolca ibadet edileceği, duaların tövbelerin yapılacağı Regaip Kandili ibadetlerinin neler olduğunu haberimizde sizler için derledik.

    REGAİB KANDİLİ İBADETLERİ NELERR?

    Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı, kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen Regaib Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve davranışlar şunlardır:

    * Kur'an-ı Kerim okunmalı

    * Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

    * Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

    * Allah rızası için namaz kılmalı

    * Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

    * Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli

    * Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

        * Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

        * Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

        * Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli

        * Dargın ve küskünleri barıştırmalı

        * Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

        * Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli.

        PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

        Peygamberimizin (S.A.V) Regaip kandili duası şöyle;

        "Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur"

        "Regaip" kelimesinin, "arzu, istek, emel, tutku" anlamlarına geldiğini hatırlatan Görmez, Peygamberimizin ettiği bu duayı İslam alemi için şu şekilde yapmayı tavsiye etti;

        "Allah'ım, aziz milletimiz ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için recep ve şaban ayını mübarek kıl ve ramazan ayına hayırla kavuşmayı bizlere nasip eyle."

        REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

        Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Recep ayı girdiği zaman : "Allahım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) " diye dua etmişlerdir.

        Said İbn Cübeyr'den (r.a.) nakledildiğine göre: "Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas (r.a.)'yı dinledim şöyle demişti: "Rasulullah (s.a.v) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik.

        "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.8 Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmişlerdir. Hadislerin sıhhati tartışmalı olmakla beraber rivayetlerden anlaşıldığına göre Resul-i Ekrem (sav)'in recep ayına ayrı bir değer verdiği anlaşılmaktadır.
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