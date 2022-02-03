Regaip Kandili ibadetleri neler? Regaip Kandili duası nedir? Regaip Kandili ile ilgili hadisler neler? Arama motorları üzerinden tüm illerden vatandaş konuyla ilgili tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Ellerin semaya yükseleceği, bolca ibadet edileceği, duaların tövbelerin yapılacağı Regaip Kandili ibadetlerinin neler olduğunu haberimizde sizler için derledik.
REGAİB KANDİLİ İBADETLERİ NELERR?
Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı, kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen Regaib Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve davranışlar şunlardır:
* Kur'an-ı Kerim okunmalı
* Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı* Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli
* Allah rızası için namaz kılmalı
* Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı
* Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli
* Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı