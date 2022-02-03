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    • Yaşam
    • 03.02.2022 11:43
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    • 03.02.2022 11:43
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    Recep ayında kaç gün oruç tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir? Üç aylarda oruç tutmanın fazileti nedir?

    Mübarek üç aylar dün başladı. Bugün Regaip Kandili idrak ediliyor. Milyonlarca kişi üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşarken mübarek ayların ilk kandili olan Regaip Kandili'ni dua ve ibadetlerle geçirecek. On bir ayın sultanı Ramazan ayının da içerisinde yer aldığı bu ayları oruçla geçirecek olan vatandaşlar dini bilgileri merak ediyor. Peki, Recep ayında kaç gün oruç tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir? Üç aylarda oruç tutmanın fazileti nedir? İşte detaylar...

    Recep ayında kaç gün oruç tutulur?

    Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi olan Regaip Kandili bugün idrak edilecek. Bu mübarek günlerde dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar dini bilgileri merak ediyor. Peki, Recep ayında kaç gün oruç tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir? Üç aylarda oruç tutmanın fazileti nedir? İşte dini bilgiler...

    KANDİLDE ORUÇ TUTULUR MU?

    Regaip kandilinin gündüzünü oruç ile gecesini ise namaz, tövbe, zikir ve dua ile geçirmek nafile ibadetlerdendir ve bu gecenin faziletlerinden faydalanmak isteyenler bu ibadetleri ifa etmektedirler.

    Regaip kandilinin gündüzünü oruçlu geçirmek isteyenlerin çarşambayı perşembeye bağlayan gecenin imsak vaktinde oruca niyetlenmeleri gerekir.

    Regaip kandiline özel bir oruç çeşidi yoktur. Bu mübarek günde tutulan oruç, nafile ibadet olarak kabul edilir. Ramazan'dan sonra sevabı en bol nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır.

    Nafile oruç, farz ve vacip olan oruçların haricinde tutulan oruç manasına gelir. Nafile, gerekenin dışında yapılan anlamındadır. Sevabını Allah'tan umarak gerçekleştirilen nafile oruç, mübah sayılan tüm günlerde tutulabilir. Ancak bazı günlerde oruç tutmak daha faziletli görülmüştür.

    Sahabelerden Hz. Enes, Şaban ayının faziletine dair Peygamber Efendimizin hadis-i şerifini şu şekilde aktarmıştır:

    Resulullah'a (sav) "Ramazan'dan sonra hangi oruç efdaldir?" diye sorulmuştu, şu cevabı verdi:

    "Ramazanı ta'zim için Şaban."

    Tekrar soruldu: "Hangi sadaka efdaldir?"

    "Ramazanda verilen!" cevabını verdi.

        ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

        Regaip kandilinin de içinde bulunduğu üç aylarda, nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa o şekilde niyet etmek yeterlidir.

        Oruca niyet etmek, orucun şartlarından biridir. Niyetsiz oruç, sahih sayılmaz. Kalben niyet etmek yeterli görülmüşse de dil ile niyeti ifade etmek gerekir. Oruç tutmak amacıyla sahura kalkılması da niyet sayılır.

        Nafile oruç: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya.

        Ramazan orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya.

        Kaza orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için en son kazaya kalan Ramazan orucunun kazasını tutmaya.

        Kefaret orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için kefaret orucumu tutmaya.

        Adak orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için üzerime almış olduğum adak orucumu tutmaya.

        RECEP AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

        Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

        Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

        Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
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        Haberler Yaşam Recep ayında kaç gün oruç tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir? Üç aylarda oruç tutmanın fazileti nedir?
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