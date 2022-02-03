Recep ayında kaç gün oruç tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir? Üç aylarda oruç tutmanın fazileti nedir?

KANDİLDE ORUÇ TUTULUR MU?

Regaip kandilinin gündüzünü oruç ile gecesini ise namaz, tövbe, zikir ve dua ile geçirmek nafile ibadetlerdendir ve bu gecenin faziletlerinden faydalanmak isteyenler bu ibadetleri ifa etmektedirler.

Regaip kandilinin gündüzünü oruçlu geçirmek isteyenlerin çarşambayı perşembeye bağlayan gecenin imsak vaktinde oruca niyetlenmeleri gerekir.

Regaip kandiline özel bir oruç çeşidi yoktur. Bu mübarek günde tutulan oruç, nafile ibadet olarak kabul edilir. Ramazan'dan sonra sevabı en bol nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır.

Nafile oruç, farz ve vacip olan oruçların haricinde tutulan oruç manasına gelir. Nafile, gerekenin dışında yapılan anlamındadır. Sevabını Allah'tan umarak gerçekleştirilen nafile oruç, mübah sayılan tüm günlerde tutulabilir. Ancak bazı günlerde oruç tutmak daha faziletli görülmüştür.