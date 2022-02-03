Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Diyanet dini günler takvimi ve kandil günleri!

Bugün Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece olan Regaip Kandili idrak ediliyor. Bu önemli günü ibadet ve dualarla geçiren Müslümanlar kandil günleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2022 Diyanet dini günler takvimi ve kandil günlerine dair bilgiler...