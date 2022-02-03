Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Diyanet dini günler takvimi ve kandil günleri!

Bugün Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece olan Regaip Kandili idrak ediliyor. Bu önemli günü ibadet ve dualarla geçiren Müslümanlar kandil günleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2022 Diyanet dini günler takvimi ve kandil günlerine dair bilgiler...
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.
2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
3 Şubat: Regaib Kandili
27 Şubat: Miraç Kandili
17 Mart: Berat Kandili
2 Nisan: Ramazan başlangıcı
27 Nisan: Kadir Gecesi
1 Mayıs: Arefe
2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
8 Temmuz: Arefe
9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
8 Ağustos: Aşure Günü
7 Ekim: Mevlid Kandili