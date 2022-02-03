Metrobüste dehşet anları! Saldırıya uğrayan Mustafa Köklü: "Bıçak iyi ki bana geldi, eşime ya da çocuğuma da gelebilirdi"





Gökay A., Mustafa Köklü'yü bacağından ve elinden bıçaklayarak, yaraladı.



Bu sırada yaralanan kişinin yakını olduğu belirtilen kadınla çocuk, araya girmeye çalıştı. Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almaya çalıştı. Kadın ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurarak, onu durdurmaya çalıştı.



Olay yerine gelen bekçiler, kavgayı güçlükle ayırdı.

"YA KALBİME GELSEYDİ? ÖLMEM Mİ LAZIM İLLA"

Bıçaklı saldırganın bacağından yaraladığı Mustafa Köklü "Annemi ziyarete Asya Yakası'na gittik ailecek. Geç saatte metrobüs sakin oluyor. Biraz geç çıkalım. Merter'e doğru yaklaştığımızda bir tartışma çıktı. Bizimle alakası olmayan bir tartışmaydı. 2 farklı kişi tartışıyordu, nasıl olduysa olay bize döndü. Tartışma olurken bir arbede oldu. Bir anda bıçaklı arkadaş ortaya çıktı. Biz de bıçağı görünce dedi ki 'Bıçağı elinden alalım'. Çocuğum orada, eşim orada. Bu adam rastgele salladı bıçağı. İyi ki bana geldi, çocuğuma da gelebilirdi, eşime de gelebilirdi. Olayın bir sebebi yok. Bu arkadaşımızın psikolojik sorunları var herhalde, çünkü bıçak sallaması için bir sebep, bir ön tartışma olması lazım. Ben yaralı halimle 5-10 dakika mücadele ettim. Polis gelince polise teslim ettik. Ben ölebilirdim. Karnıma bıçak sallamış, kalbime bıçak sallamış, girmedi neyse ki mont tutmuş. Ya kalbime gelseydi? Ölmem mi lazım illa? Bir nevi öldük zaten yürüyemiyorum. Beni de boşver metrobüsteki güvenlik kameraları izlensin. Polise de bıçak çekti bu adam. Bırak bizi emniyet teşkilatına da adam kafa tuttu" dedi.