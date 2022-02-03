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    • Yaşam
    • 03.02.2022 13:15
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    • 03.02.2022 13:15
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    Merkür retrosu bitti mi, hangi gün bitecek? 2022 merkür retrosu tarihleri! Oğlak, Kova, Koç, Yay, Boğa burçları dikkat...

    2022 yılın ilk retrosu 14 Ocak'ta başladı. Bu sene içinde 3 Merkür retrosu daha yaşanacak. Astrologların açıklamalarına göre, Merkür retrosunda yeni anlaşmalar yapılmaz, yeni bir ilişkiye, işe başlanmaz, yeni kararlar alınmaz, resmi evraklar da sıkıntılar çıkabilir, elektronik aletler bozulabilir, dijital platformlar da problemler çıkması olasıdır. Peki, 2022 Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2022 merkür retrosu tarihleri neler? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Merkür retrosu bitti mi, hangi gün bitecek? 2022 merkür retrosu tarihleri!

    Merkür retrosu astroloji tutkunları tarafından merak edilip araştırılıyor. Her sene belli bir zaman aralığında Merkür retrosu meydana geliyor ve bu dönemlerde özellikle bazı burçlar üzerinde olumlu olumsuz etkilere yol açabiliyor. Retronun etkileri bu ay sona eriyor. Astrologlara göre, bu süreçte ikili ilişkiler, anlaşmalar ile ilgili sorunların baş göstereceği söyleniyor. Peki, 2022 Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2022 merkür retrosu tarihleri neler? İşte konu hakkında detaylar!

    MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

    14 Ocak'ta başlayan Merkür Retrosu 6 Şubat'a kadar devam edecek.

    MERKÜR RETROSU NEDİR 2022?

    Merkür astrolojide iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronik eşya, eğitim, ulaştırma, ticaret ve kardeşleri temsil eder. Bu nedenle Merkür retrosunun yaşandığı dönemlerde; iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar, elektronik aletlerin bozulması, eğitim ve sınavlarda zorluklar, seyahatlerde gecikmeler, yolculuklarda eşya kayıpları, ticari konularda anlaşmazlıklar, kardeşler arası iletişim problemleri gibi etkiler kendisini gösterir.

    Retro için astrolojik olarak 'geri hareket' denmektedir ancak hiçbir gezegen geri gitmez; sadece yavaşlar ve Dünya'dan bakıldığında geri gidiyormuş izlenimi verir.

        MERKÜR RETROSU 2022 TARİHLERİ

        10 MAYIS-4 HAZİRAN ARASI,
        9 EYLÜL-3 EKİM ARASI,
        29 ARALIK-20 OCAK 2023 ARASI...

        MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİSİ

        Astroloji dünyasının en çok takip edilen ismi, Yazar-Astrolog Aygül Aydın, köşesinde Merkür retrosunun burçlara etkisine değindi.

        Koç

        Duygusal olacaksınız. Kendinizi ifade ederken çoğunlukla duygularınızdan bahsetmeniz çevrenizin dikkatinden kaçmayacaktır. Çevik ve neşeli tavrınıza bu duygusallık pek yakıştırılmayabilir. Silkelenin ve gücünüzün farkına varın.

        Boğa

        Kendinize olan güveninizi kanıtlama çabası içerisine girebilirsiniz. Yaşadığınız olaylar karşısında stratejik davranamıyorsunuz. Güç savaşlarından kaçının. Kimseye kendinizi ispatlamak zorunda değilsiniz böyle bir çaba içine girmeyin.

        İkizler

        İkili ilişkinizde gergin anlar yaşayabilirsiniz. Duygularınızı kontrol etmekte zorlanıyorsunuz. Konuyu uzatıp büyütmek yerine konuyu kapatarak partnerinizle daha uygun bir zamanda konuşmaya çalışın.

        Yengeç

        Gizli tuttuğunuz konuları açıklama kararınız olabilir. Taşıdığınız sorumluluk sizleri konuşmaya itecektir. Konuştukça rahatlayabilir ve uzun zamandır yaşadığınız içsel sıkıntılar yerini huzura bırakabilir.

        Aslan

        Sosyal organizasyonlarda ön planda olmak isteyeceksiniz. Sevildiğinizi ve değer gördüğünüzü hissetmek istiyorsunuz. Beklediğiniz sevgiyi çevrenizden görebilir ve yaşadığınız mutluluk motivasyonunuzu artırabilir.

        Başak

        Ailesel problemlerinizi iş yerinize yansıttığınızın farkına varıyorsunuz. Bu durumu düzeltmek için hemen harekete geçeceksiniz. Kendinizi nötrleyerek iş hayatınıza kanalize olacak ve yaşadığınız sıkıntıyı bir nebze de olsa çalışarak unutacaksınız. Terazi: Yakın ilişki kurmak isteyenlere mesafeli davranışlarınız olacaktır. Samimiyete dur diyeceksiniz. Gereksiz diyaloglardan ve samimiyetten uzak durmak sizi kendinize karşı daha iyi hissettirecektir.

        Akrep

        Maddi gelirlerinizi doğru kullanıp kullanmamakta tereddütleriniz olabilir. Hızlı karar vermek için hızlı düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Bu süreçte bazı yanlışlarınız olsa bile hızlı karar almanın bazı bedellerinin olduğunu bilmeli böyle şeylerin olağan şeyler olduğunu kabullenmelisiniz.

        Yay

        Aşk hayatınızda beklentileriniz karşılanmıyor olabilir. Duygularınızı ifade ettikçe eksik kaldığınız yönler ortaya çıkacaktır. Bu eksiklikleri tamamlamak isteseniz dahi bunların hepsini gerçekleştiremeyebilir ve kısa süreli duygusal bir geçiş yaşayabilirsiniz.

        Oğlak

        Çalışma ortamınızda sevilmediğinizi düşünüyorsunuz. Organizasyonlarda sizlere haber verilmemesi motivasyonunuzu düşürebilir. Çevrenizdekilerle diyaloglarınız azalabilir ve üzgünlüğünüzü dile getirerek sitem edebilirsiniz.

        Kova

        Geçmiş ilişkinizden mesaj alabilirsiniz. Sizin için endişeleniyorlar. Aynı romanı tekrar okumayın. Kendinize saygı duyun. Geçmiş defterleri açmak yerine geleceğe odaklanın. Yaşam tüm güzellikleriyle kapınızı aralıyor o kapıyı açın.

        Balık

        Güne gergin başlıyorsunuz. Öfkenizi fiziki olarak üzerinizden atmaya çalışacaksınız. Sporsal aktiviteler yapabilir ve uzun yürüyüşler yaparak kendinizle içsel bir konuşma gerçekleştirerek kendinizi sakinleştirebilirsiniz.
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        Haberler Yaşam Merkür retrosu bitti mi, hangi gün bitecek? 2022 merkür retrosu tarihleri! Oğlak, Kova, Koç, Yay, Boğa burçları dikkat...
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