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    • Yaşam
    • 03.02.2022 12:10
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    • 03.02.2022 12:10
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    Anneye ve babaya Regaip Kandili mesajları 2022! Whatsapp, SMS anlamlı, güzel, hadisli, dualı anne ve babaya Regaib Kandili mesajları

    Gündemde en çok araştırılanlar arasında Anneye ve babaya Regaip Kandili mesajları 2022 yer alıyor. Milyonlarca Müslüman vatandaş üç aylar ibadetlerini yerine getiriyor ve Regaip Kandili de bugün idrak ediliyor. Bol bol dualar ve tövbelerin edildiği bu özel ve yılın ilk kandilinde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler Whatsapp, SMS üzerinden gönderilebilecek anlamlı, güzel, hadisli, dualı anne ve babaya Regaib Kandili mesajlarını araştırmaya başladı. Anneye ve babanızı mutlu edecek Regaip Kandili mesajları haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Anneye ve babaya Regaip Kandili mesajları 2022!

    Anneye ve babaya Regaip Kandili mesajları 2022! Whatsapp, SMS anlamlı, güzel, hadisli, dualı anne ve babaya Regaib Kandili mesajları araştırmaları hız kazandı. Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Üç aylara ve Regaip Kandili'ne ulaşmanın iç huzurunu, mutluluğunu yaşarken bu mutluluğu uzaktaki sevdikleriyle de paylaşmak istiyor ve telefonla göndermek için Regaip Kandili mesajlarını inceliyor. Haberimizden ulaşabilir ve istediklerinizi seçebilirsiniz.

    ANNEYE VE BABAYA REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022

    Günlerine mutluluk, kaderine bereket, gönlüne saadet dolsun canım annem, ellerinden öperim. Gecen mübarek, menzilin daim olsun.

    Benim güzel yürekli babam, Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerine olsun, kandilin mübarek olsun.

    Benim ağzı dili dualı annem, senin her duan hayırlısıyla kabul ve makbul olsun. Regaip Kandilin mübarek olsun.

    Hayatımın en değerlisi annem, gönül güneşin hiç solmasın, yüzün hep aydın, makamın Firdevs olsun. Kandilin mübarek olsun.

    Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

    Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

    Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Regaib kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Güzel kandiller..

    Zâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

        Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

        Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.

        Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolu olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun!

        Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun.

        Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Regaib kandilin mübarek olsun.

        Zâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

        Cennet kokulu annem, Rabbim bu kandil gününde seni cennetlikler arasına alsın, nur yüzlü meleğim Regaip kandilin mübarek olsun.

        Başımın tacı babam, bu mübarek Kandil gününde duaların kabul, amellerin makbul, hizmetin daim olsun. Kandilin mübarek olsun.

        Yoktan var eden varlığından haberdar eden yaratıp imtihan eden Allah'a şükürler olsun ki senin gibi bir babam var. Kandilin mübarek olsun.

        Hasta olunca geceler boyu başımda bekleyen annem, Allah senin bütün niyetlerini hayırlısıyla kabul etsin. Regaip kandilin mübarek olsun.

        Gül sevginin işaretidir. O gül ki Hz. Muhammed'i temsil eder. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller geçir canım annem.

        Her düştüğümde elimden tutan babam, Allah seni başımızdan eksik etmesin, bu mübarek gecede dualarında bizi unutma. Kandilin mübarek olsun.

        Anne, cennetin kapısıdır. Bu mübarek kandil gecesinde beni de o cennetin kapısında annemin duasıyla getir Allah'ım. Firdevs cennetlerinde köşklere kurul annecim.

        Başımdaki gölgem babam, Allah bu kandil gününün hürmetine sana sağlık ve esenlik versin. Rabbim merhametiyle senin gönlüne ferahlık nasip etsin. Regaip kandilin mübarek olsun.

        Rabbimden çiçek istedik kırları bize armağan etti, ağaç istedik ormanları bahşetti, su istedik denizleri verdi. Bir de annelerin en güzelini nasip etti. Mübarek Regaip Kandilin kutlu olsun.

        Beni dünyanın en şanslı çocuğu yapan annem, güneşi yüreğinde, gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olman dileğiyle. Hayırlı Kandiller.
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        Haberler Yaşam Anneye ve babaya Regaip Kandili mesajları 2022! Whatsapp, SMS anlamlı, güzel, hadisli, dualı anne ve babaya Regaib Kandili mesajları…
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