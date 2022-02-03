3 ayların başlangıcı hangi kandil? Regaip Kandili ne demektir? Mübarek Regaip Kandili’nde hangi zikirler çekilmeli?

Regaip Kandilinin fazileti ve önemi; bu mübarek gecenin bağışlanmak için büyük bir fırsat olmasından kaynaklanmaktadır.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

"Regaib" kelime anlamı açısından, kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Regaip gecesi denilince; "Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece" olarak anlaşılır.

Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler ve tövbeler çok önemlidir. İslam alemi için büyük önem arz edenbu mübarek gecede edilen dualar kabul olunur.