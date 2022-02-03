3 ayların başlangıcı hangi kandil? Regaip Kandili ne demektir? Mübarek Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilmeli? Arama motorları üzerinden Müslüman vatandaşlar tarafından en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Mübarek üç ayların ilki Recep ayının başlamasıyla birlikte 2022 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili de bugün idrak ediliyor. Müslüman alemi bu özel günde yapılması gereken ibadetleri araştırıyor ve çekilmesi gereken tesbih ve zikirlerin neler olduğunu öğrenmek isteyenler için tüm bilgileri haberimizde derledik.
3 AYLARIN BAŞLANGICI HANGİ KANDİL?
Dün mübarek üç aylar başladı ve Recap ayı idrak ediliyor. 2022 yılının ilk kandili bugün yani 3 Şubat Perşembe Regaip Kandili idrak edilecek.
REGAİP KANDİLİ NE DEMEKTİR?
Rahmetin, faziletin, bereketin ruhlara düşen ilk cemresi Regaib Kandili heyecanla bekleniliyor. Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi… İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür.
Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O'nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.