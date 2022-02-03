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    • Yaşam
    • 03.02.2022 09:08
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    • 03.02.2022 09:17
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    3 ayların başlangıcı hangi kandil? Regaip Kandili ne demektir? Mübarek Regaip Kandili’nde hangi zikirler çekilmeli?

    Tüm illerden Müslüman vatandaşlar alemi 3 ayların başlangıcı hangi kandil olduğunu merak ediyor. 2022 yılında üç aylara kavuşmanın iç huzurunu yaşayan İslam dünyası bugün Regaip Kandili’ni idrak ediyor ve bu güne özel bilgileri sıklıkla araştırıyor. Bol bol ibadetler yapacak olanlar yanlışlık yapmamak adına bilgi eidnmek istiyor. Peki Regaip Kandili ne demektir? Mübarek Regaip Kandili’nde hangi zikirler çekilmeli?

    takvim.com.tr
    3 ayların başlangıcı hangi kandil?

    3 ayların başlangıcı hangi kandil? Regaip Kandili ne demektir? Mübarek Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilmeli? Arama motorları üzerinden Müslüman vatandaşlar tarafından en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Mübarek üç ayların ilki Recep ayının başlamasıyla birlikte 2022 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili de bugün idrak ediliyor. Müslüman alemi bu özel günde yapılması gereken ibadetleri araştırıyor ve çekilmesi gereken tesbih ve zikirlerin neler olduğunu öğrenmek isteyenler için tüm bilgileri haberimizde derledik.

    3 AYLARIN BAŞLANGICI HANGİ KANDİL?

    Dün mübarek üç aylar başladı ve Recap ayı idrak ediliyor. 2022 yılının ilk kandili bugün yani 3 Şubat Perşembe Regaip Kandili idrak edilecek.

    REGAİP KANDİLİ NE DEMEKTİR?

    Rahmetin, faziletin, bereketin ruhlara düşen ilk cemresi Regaib Kandili heyecanla bekleniliyor. Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi… İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür.

    Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O'nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.

        Regaip Kandilinin fazileti ve önemi; bu mübarek gecenin bağışlanmak için büyük bir fırsat olmasından kaynaklanmaktadır.

        Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

        "Regaib" kelime anlamı açısından, kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Regaip gecesi denilince; "Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece" olarak anlaşılır.

        Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler ve tövbeler çok önemlidir. İslam alemi için büyük önem arz edenbu mübarek gecede edilen dualar kabul olunur.

        REGAİP KANDİLİ'NDE HANGİ ZİKİRLER ÇEKİLMELİ?

        - Üç aylar boyunca her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedurresullullah' denir.

        - Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.

        - Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'

        - Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'

        - Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'

        - Şaban ayının ilk 10 gübü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'

        - Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'

        - Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'

        - Ramazan ayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya erhame'r- rahimin'

        - Ramazan ayının ikinci 10 günü100 defa 'Ya gaffarü'z- zünüb'

        - Ramazan ayının son 10 günü 100 defa 'Ya 'atika'r- rikab'
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