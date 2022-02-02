Yarın Perşembe günü ne kandili? Yarın Regaip kandili mi? 3 Şubat ne kandili?

YARIN PERŞEMBE GÜNÜ NE KANDİLİ? YARIN REGAİP KANDİLİ Mİ? 3 ŞUBAT NE KANDİLİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 3 Şubat'ta Regaip Kandili idrak edilecek. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.





EN ANLAMLI KANDİL MESAJLARI

-Ağaçtan dökülen her yaprak duacınız Kur'an-ı Kerim yoldaşınız olsun. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

-Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

-Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip kandiliniz mübarek olsun.