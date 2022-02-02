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    • Yaşam
    • 02.02.2022 16:09
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    • 02.02.2022 16:09
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    Whoisnext FC kimdir? Sedat Koç kimdir?

    Whoisnext FC Football Club 2008 yılında kurulmuştur whoisnextfc futbol okulu futbol academy olarak çok başarılı bir kulüp olmakla beraber futbol turnuvaları halısaha turnuvalarında aldıkları başarılarla bu klasmandaki en büyük futbol takımıdır.

    Whoisnext FC kimdir? Sedat Koç kimdir?

    Whoisnext FC Football Club 2008 yılında kurulmuştur whoisnextfc futbol okulu futbol academy olarak çok başarılı bir kulüp olmakla beraber futbol turnuvaları halısaha turnuvalarında aldıkları başarılarla bu klasmandaki en büyük futbol takımıdır.

    Sedat Koç Türk iş insanı spor yöneticisi ve Koç şirketler grubu yöneticisidir. 2008 yılından bu yana Fenerbahçe kongre üyeliği de bulunmaktadır.

    www.whoisnextfc.com instagram @who_is_next_fc

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