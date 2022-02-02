ÜÇ AYLAR KANDİL MESAJLARI! 2022 Eşe, dosta, akrabaya resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri: Duygusal, anlamlı, dualı, hadisli, ayetli...

Eşe, dosta, akrabaya, arkadaşa gönderebileceğiniz en yeni resimli kandil mesajları haberimizde! Mesaj yoluyla kandil kutlamak isteyenler ya da sosyal medya hesaplarından resimli güzel kandil sözleri paylaşmak isteyenler buraya! Üç aylar kandil mesajlarına haberimizde yer verdik. Mübarek ayların gelmesiyle birlikte tüm ibadetler tek tek sırasıyla yerine getiriliyor. Bu önemli günlerde en sevdiklerine kandil mesajları göndermek isteyenler ve takipçileriyle paylaşımda bulunmak isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte 2022 Eşe, dosta, akrabaya resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri! kısa, uzun, dualı, hadisli, ayetli...
ÜÇ AYLAR KANDİL MESAJLARI 2022 YENİ
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birlesen gönüller vardır. Hayırlı kandiller...
Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..
Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaib Kandilimiz Mübarek olsun!
Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun...
İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Regaib Kandiliniz mübarek olsun.
RESİMLİ KISA-UZUN ANLAMLI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Regaib Kandiliniz mübarek olsun…
Ey Rabbim! Yalvarırım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Kandiliniz mübarek olsun…
Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle, umudun gerçekle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.
Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.