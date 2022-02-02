Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde restoranın güvenlik kamerası, cinayeti anbean kaydetti...

Türkiye, perşembe gecesi yaşanan silahlı saldırıyla sarsıldı! Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'deki restoranında saldırıya uğradı. Kurtarılamadı. Polis, katilleri bulmak için düğmeye bastı. Cumartesi günü 19 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Tetiği çektiği belirlenen Kadir Yasak ile ağabeyi Ali Yasak Beylikdüzü'nde lüks bir rezidansta yakalandı! 11 şüpheli gözaltına alındı. 'İnfaz' timinin saatlik araç kiralayarak kaçtığı ve günübirlik evlerde kaldığı ortaya çıktı! Olayla ilgili soruşturma sürerken, dün cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Mekanın kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen vahşet, dudak uçuklattı! Buna göre şüphelilerden birinin yerlerde sürüklediği Mahmutyazıcıoğlu, Kadir Yasak tarafından kurşunlandı! Büyük şok yaşayan Mahmutyazıcıoğlu, diğer masada oturanların yanına sığındı. Kurşunların isabet ettiği vücuduna baktıktan sonra yere yığıldı!