Regaip Kandili'nin İslam alemi için önemi nedir? Regaip Kandili'nde ne olmuştur? Nihat Hatipoğlu Regaip Kandili duası!

Regaib nedir?

3 Şubat 2022 Perşembe günü Regaib Kandili'dir.

Arapça bir kelime olan "Regâib" "reğabe" kökünden türemiştir. Reğabe ise herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamına gelir.

"Reğîb" kelimesi ise "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Çoğulu da "regâib"dir.

Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi"dir.

Kur'an-ı Kerim'de "Regaib" geçmese de kökeni olan "reğabe"den türetilen kelimeler sekiz yerde herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek manalarında kullanılır.

"Yerğabu" haliyle Bakara suresinin 130. ayetinde; "terğabûne" haliyle Nisa suresinin 127. ayetinde; "yerğabû" haliyle Tevbe suresinin 120. ayetinde; "rağıbûne" haliyle Tevbe suresinin 59. ayeti ve Kalem suresinin 32. ayetinde "râğıbün" haliyle Meryem suresinin 46. ayetinde; "rağaben" haliyle Enbiyâ suresinin 90. ayetine; "fe'rğab" haliyle İnşirah suresinin 8. ayetinde geçmektedir.

Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin, müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir."

(Tevbe suresi, 36. ayet)

Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde geçen haram aylar müfessirlere göre Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep aylarıdır.

İnsanların güven içinde hac ibadetlerini yapabilmeleri için "haram aylar" ile ilgili hükümler Hz. İbrahim zamanında konuldu. Sonraki yıllarda halk bu hükümleri devam ettirdi. Cahiliye döneminde de Recep ayına önem verilirdi. Kabileler kendi aralarında sulh yaparak savaş ve baskını yasaklardı. İslam'dan sonra da bu aya gösterilen hürmet ve ehemmiyet devam etti.