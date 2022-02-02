Regaip Kandili'nin İslam alemi için önemi nedir? Regaip Kandili'nde ne olmuştur? Nihat Hatipoğlu Regaip Kandili duası!

Sevapların kat kat daha fazla olacağı ve edilen duaların kabul olacağına inanılan bu kutsal gün hakkında Müslüman alemi birçok araştırma yapıyor. Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir, okunacak dualar nelerdir, nasıl ibadet edilmesi gerekir gibi sorulara yanıt aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki, Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Doktor Nihat Hatipoğlu Regaip Kandilinin önemini "Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir." şeklinde açıklamıştır.
Regaib nedir?
3 Şubat 2022 Perşembe günü Regaib Kandili'dir.
Arapça bir kelime olan "Regâib" "reğabe" kökünden türemiştir. Reğabe ise herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamına gelir.
"Reğîb" kelimesi ise "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Çoğulu da "regâib"dir.
Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi"dir.
Kur'an-ı Kerim'de "Regaib" geçmese de kökeni olan "reğabe"den türetilen kelimeler sekiz yerde herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek manalarında kullanılır.
"Yerğabu" haliyle Bakara suresinin 130. ayetinde; "terğabûne" haliyle Nisa suresinin 127. ayetinde; "yerğabû" haliyle Tevbe suresinin 120. ayetinde; "rağıbûne" haliyle Tevbe suresinin 59. ayeti ve Kalem suresinin 32. ayetinde "râğıbün" haliyle Meryem suresinin 46. ayetinde; "rağaben" haliyle Enbiyâ suresinin 90. ayetine; "fe'rğab" haliyle İnşirah suresinin 8. ayetinde geçmektedir.
Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin, müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir."
(Tevbe suresi, 36. ayet)
Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde geçen haram aylar müfessirlere göre Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep aylarıdır.
İnsanların güven içinde hac ibadetlerini yapabilmeleri için "haram aylar" ile ilgili hükümler Hz. İbrahim zamanında konuldu. Sonraki yıllarda halk bu hükümleri devam ettirdi. Cahiliye döneminde de Recep ayına önem verilirdi. Kabileler kendi aralarında sulh yaparak savaş ve baskını yasaklardı. İslam'dan sonra da bu aya gösterilen hürmet ve ehemmiyet devam etti.
REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
Peygamber Efendimiz (sav) Recep ayı girdiği zaman:
"Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) " diye dua ederdi.
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/259)
Hayatın her anı önemli olsa da kandiller, Müslümanlar için bir dönüm noktası hükmündedir.
Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi bir mevsime girişimizin habercisi olan üç ayların ilk kandili Regaib'tir.
Alimler, Regaib'in dua, tövbe ve ibadetlerle ile geçirilmesini uygun görür. Bu mukaddes gecede yüce Allah'ın, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılarak ve ümit ederek ibadet edilir.
Regaib'in diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının özelliklerinden birisi de Regaib ve Miraç kandillerini barındırmasıdır.