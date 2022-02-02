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    • Yaşam
    • 02.02.2022 17:06
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    • 02.02.2022 17:06
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    Regaip Kandili'nde Kadir Suresi Türkçe - Arapça okunuşu ve anlamı! Regaip Kandili Kadir Suresi duası tesfiri - fazileti 2022!

    Kadir suresi fazileti! Kadir suresi okunuşu ve anlamı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz. 2 Şubat 2022 Regaip Kandili ve Mübarek 3 ayların başlangıcı, peki Regaip Kandili'nde ne yapılması gerektiğini biliyor musunuz? Regaip Kandili namazıyla beraber Kadir suresi okumalısınız. Regaip kandilinde Peygamber Efendimiz tesbih namazı ve hacet namazı da kılardı. Kazası olanlar hiç değilse bir günlük kaza namazı kılarak bu geceyi değerlendirebilirler Regaip Kandili gecesinde kılınan hacet namazı akşam ile yatsı arasında kılınması makbuldür.

    takvim.com.tr
    Regaip Kandili’nde Kadir Suresi Türkçe - Arapça okunuşu ve anlamı!

    Müslümanlar tarafından mübarek sayılan Regaip kandili 2 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu gecenin faziletine ermek isteyen Müslümanlar, arama motorları üzerinden Regaip kandilinde okunacak dualar neler? aramalarına başladı. Peki, Regaip kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Regaip Kandili'nde Kadir Suresi okunuşu - Regaip Kandili Kadir Suresi duası tesfiri!

    KADİR SURESİ

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

    2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

    3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

    4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

    5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

    Kadir suresi anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

    2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

    3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

    4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

    5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

        Kadir Suresi tesfiri

        Kadr kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur'an'ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Bununla birlikte, Buhârî ve Müslim'in kaydettiği, Hz. Âişe'ye isnad edilen ve Alak sûresinde naklettimiz bir hadiste Hz. Peygamber'e ilk vahyin Ramazan'ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan'ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur'an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubî, XVI, 124). Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır.

        Müfessirler, "Biz onu Kadir gecesinde indirdik" diye çevirdiğimiz 1. âyetteki "o" zamiriyle Kur'an'ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir (bk. Taberî, XXX, 166; Râzî, XXXII, 27; Şevkânî, V, 554). Kur'an'ın, zamirle anlaşılacak derecede apaçık bilinen, tanınan, şanı yüce bir kitap olduğunu göstermek için adının açıkça anılmadığı belirtilir. "Biz onu indirdik" ifadesinden, "tamamını indirdik" veya "indirmeye başladık" mânaları anlaşılabilir. Âlimlerin çoğu, âyette "peyderpey indirdik" anlamındaki nezzelnâ yerine "indirdik" anlamındaki enzelnâ fiilinin kullanılmasını gerekçe göstererek burada Kur'an'ın tamamının ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilmesinin söz konusu edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı âlimler ise bu âyetle doğrudan Hz. Peygamber'e gelen Alak sûresinin ilk âyetlerinin kastedildiği kanaatindedirler. Her iki yoruma göre de söz konusu zaman diliminin Kur'ân-ı Kerîm'in indirilişine sahne olduğu ve bu olayla büyük bir değer kazandığı için bu sûrede ona "leyletü'l-Kadr" denilmiştir (M. Sait Özervarlı, "Kadr Sûresi", DİA, XXIV, 140-141).

        "Bilir misin nedir Kadir gecesi?" meâlindeki 2. âyete cevap veren sonraki âyetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin önemi, insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Duhân sûresinde de Kur'an'ın "mübarek bir gecede" indirildiği belirtilerek hüküm ve hikmet içeren bütün işlerin bu gecede ayrıldığı, belirlendiği ifade edilir (Duhân44/3-4).

        Müfessirlerin bir kısmı, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı tam bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça'da da bin rakamı büyük bir sayı söyleyerek çokluğu anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır (Şevkânî, V, 555; İbn Âşûr, XXX, 459).

        REGAİP KANDİLİ HACET NAMAZI KILINIŞI

        Regaip Kandili gecesini ibâdetle geçirmenin sevabı pek çoktur. Bu gecede kılınacak Hacet namazı 12 rek'attir. Bu namazın kılınışı sırasında Kadir Suresi okunur ve şöyle kılınır;

        -Hacet namazı 2 rek'atte bir selâm verilerek kılınır.

        -Fâtiha-i şerîfe'den sonra her rek'atte 3 Kadir Süresi 12 İhlâs-ı şerîf okunur.

        -Namazdan sonra 7 Salât-ı Ümmiye okunup secdeye varılır.

        -Salât-ı Ümmiye:

        "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin-nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim"

        -Secdede 70 defa: "Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh" okunur.

        -Secdeden kalkıp 1 defa: "Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ ta'lem. İnneke entel-eazzül-ekrem" okunur.

        -Tekrar secdeye varılıp yine 70 defa "Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh" okunur.

        -Secdeden kalkıp duâ yapılır.

        -Duâda Hz. Allâh'a c.c şu şekilde de ilticâ etmelidir: "Allâhümme bârik lenâ recebe ve şa'bân. Ve bellığnâ ramazân"
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        Haberler Yaşam Regaip Kandili'nde Kadir Suresi Türkçe - Arapça okunuşu ve anlamı! Regaip Kandili Kadir Suresi duası tesfiri - fazileti 2022!
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