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    • Yaşam
    • 02.02.2022 17:17
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    • 02.02.2022 17:17
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    Regaip Kandili orucuna nasıl niyet edilir, nasıl ve kaç gün tutulur? Regaib Kandili'nde oruç tutulur mu? Fazileti nedir?

    İslam alemi amacıyla son derece mühim olan üç aylar başladı. Üç aylar bağlamında yer alan Regaib Kandili yarın idrak edilecek. Regaib Kandili'nde oruç tutulur mu sorusu ile ilgili incelemeler artış gösterdi. Kandil günü oruç tutacak olan vatandaşlar Regaip Kandili orucuna nasıl niyet edilir, nasıl ve kaç gün tutulur sorusuna cevap arıyor. İşte oruç tutmanın fazileti...

    Regaip Kandili orucuna nasıl niyet edilir?

    Regaib Kandili'nde oruç tutulur mu sorusunun cevabı vatandaşlar doğrultusundan araştırılıyor. Mübarek üç aylar bağlamında yer alan ve rahmet, bereket gecesi olarak ifade edilen Regaip Kandili amacıyla geri sayım başladı. Bu kutsal günde oruç tutmak isteyen vatandaşlar Regaip Kandili orucuna nasıl niyet edilir sorusuna cevap arıyor. Regaip Kandili bu yıl 3 Şubat 2022 Perşembe gecesi ihya edilecek. Peki, Regaip Kandili orucuna nasıl niyet edilir, nasıl ve kaç gün tutulur? Oruç tutmanın fazileti nedir? İşte detaylar...

    REGAİB KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

    Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklama;

    "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

    İşte nafile orucu hakkında bilgiler;

    NAFİLE ORUCU NEDİR?

    Farz ve vâcip olan oruçların dışında tutulan oruçlar nâfile oruç olarak isimlendirilir. Namaz çeşitlerini ele alırken belirttiğimiz gibi, nâfile, gereksiz anlamına değil, farz ve vâcip olanın dışında, kısaca gerekenin dışında yapılan anlamına gelir.

    Daha fazla sevap kazanmak maksadıyla yapıldığı için tabir câizse nâfile ibadet, bir bakıma fazla mesai yapmaktır. Nâfile oruçların sünnet, müstehap, mendup veya tatavvu olarak adlandırıldıkları da olur. Nâfile oruç, mubah olan tüm günlerde tutulabilir. Ancak bazı günlerde oruç tutmak daha faziletli görülerek bugünlerde oruç tutmak sünnet veya mendup kabul edilmiştir.

        ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

        Ancak Resûlullah'ın receb ve şâban aylarını birleştirerek aralıksız oruç tuttuğuna, böylece üç ayları oruçlu geçirdiğine dair sahih kaynaklarda herhangi bir rivayet mevcut değildir. Belirli günler dışında her zaman nâfile oruç tutulması mümkündür; ancak fazileti hakkında hadis bulunan ya da belirli zamanlarda tutulması tavsiye edilen nâfile oruçlar arasında üç aylar orucu mevcut değildir.

        Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Âişe'nin ifadesine göre Ramazan'dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.

        (Müslim, Sıyam 175, 176)

        REGAİB KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

        1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

        2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

        3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

        4) Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

        5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

        6) Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

        7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

        8) Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

            9) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

            10) Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.
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            Haberler Yaşam Regaip Kandili orucuna nasıl niyet edilir, nasıl ve kaç gün tutulur? Regaib Kandili'nde oruç tutulur mu? Fazileti nedir?
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