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    • 02.02.2022 15:02
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    • 02.02.2022 15:56
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    Regaip Kandili orucu ne zaman, hangi gün tutulur? 2022 Regaip Kandili orucu kaç gün tutulur? Kandil orucuna nasıl niyet edilir?

    Regaip Kandili bu sene 3 Şubat 2022 Perşembe günü ihya edilecek. Böylelikle Müslüman aleminin ibadetlerinde çok önemli bir yer edinen rahmeti, bereketi bol olan kandil günleri 3 aylarla birlikte başlamış oldu. İslam alemi Regaib Kandili orucunun hangi gün tutulacağını öğrenmek istiyor. Peki, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Regaip Kandili orucu nasıl tutulur? Kandil orucu kaç gün tutulur? Regaip orucu ne zaman tutulur? Regaib Kandili orucuna nasıl niyet edilir? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Regaip Kandili orucu ne zaman, hangi gün tutulur 2022?

    Regaib Kandili orucunun ne zaman tutulacağı araştırılan mevzular içinde yer alıyor. Müslümanlar, dini anlamda önemli gün ve ayların tarihlerini Diyanet İşleri Başkanlığı tarafınca yayınlanan takvim ile öğreniyorlar. 2022 yılında ilk kandil olan Regaib Kandili 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. Bu oruç farz olmayıp sünnettir. Peki, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Regaip Kandili orucu nasıl tutulur? Regaip orucu ne zaman tutulur? Regaib Kandili orucuna nasıl niyet edilir? İşte merak edilenler!

    Regaib kandili üç aylar içinde bulunan mübarek gecelerin de ilkidir. Regaib bu geceye rağbet edenlere Allah'ın da rağbet etmesi demektir. Bu gece kendisine el açan, tevbe eden, bağışlanmayı dileyen kullarına, bizlere Rabbimiz rahmetiyle, af ve bağışı ile tecelli eder.

    REGAİP KANDİLİ'NİN FAZİLETLERİ

    Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

    Recep ayının fazileti iyilik ayı oluşudur. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayıdır. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

        ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR?

        Üç aylarda yerine getirilmesi gelenek halini almış nâfile ibadetlerden biri oruçtur.

        Üç aylar orucunun âdet haline gelmesinde, bu ayların faziletine dair Hz. Peygamber'den nakledilen rivayetlere dayanıp ramazan ayını dinî duyarlılık ve ibadet yoğunluğu içinde karşılama niyetinin etkili olduğunu söylemek mümkündür.

        NAFİLE ORUCU NEDİR?

        Farz ve vâcip olan oruçların dışında tutulan oruçlar nâfile oruç olarak isimlendirilir. Namaz çeşitlerini ele alırken belirttiğimiz gibi, nâfile, gereksiz anlamına değil, farz ve vâcip olanın dışında, kısaca gerekenin dışında yapılan anlamına gelir.

        Daha fazla sevap kazanmak maksadıyla yapıldığı için tabir câizse nâfile ibadet, bir bakıma fazla mesai yapmaktır. Nâfile oruçların sünnet, müstehap, mendup veya tatavvu olarak adlandırıldıkları da olur. Nâfile oruç, mubah olan tüm günlerde tutulabilir. Ancak bazı günlerde oruç tutmak daha faziletli görülerek bugünlerde oruç tutmak sünnet veya mendup kabul edilmiştir.

        ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

        Ancak Resûlullah'ın receb ve şâban aylarını birleştirerek aralıksız oruç tuttuğuna, böylece üç ayları oruçlu geçirdiğine dair sahih kaynaklarda herhangi bir rivayet mevcut değildir. Belirli günler dışında her zaman nâfile oruç tutulması mümkündür; ancak fazileti hakkında hadis bulunan ya da belirli zamanlarda tutulması tavsiye edilen nâfile oruçlar arasında üç aylar orucu mevcut değildir.

        Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Âişe'nin ifadesine göre Ramazan'dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.

        (Müslim, Sıyam 175, 176)

            REGAİB KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

            1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

            2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

            3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

            4) Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

            5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

            6) Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

            7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

            8) Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

            9) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

            10) Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.
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