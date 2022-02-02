Regaip Kandili orucu ne zaman, hangi gün tutulur? 2022 Regaip Kandili orucu kaç gün tutulur? Kandil orucuna nasıl niyet edilir?

Regaib Kandili orucunun ne zaman tutulacağı araştırılan mevzular içinde yer alıyor. Müslümanlar, dini anlamda önemli gün ve ayların tarihlerini Diyanet İşleri Başkanlığı tarafınca yayınlanan takvim ile öğreniyorlar. 2022 yılında ilk kandil olan Regaib Kandili 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. Bu oruç farz olmayıp sünnettir. Peki, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Regaip Kandili orucu nasıl tutulur? Regaip orucu ne zaman tutulur? Regaib Kandili orucuna nasıl niyet edilir? İşte merak edilenler!
Regaib kandili üç aylar içinde bulunan mübarek gecelerin de ilkidir. Regaib bu geceye rağbet edenlere Allah'ın da rağbet etmesi demektir. Bu gece kendisine el açan, tevbe eden, bağışlanmayı dileyen kullarına, bizlere Rabbimiz rahmetiyle, af ve bağışı ile tecelli eder.
REGAİP KANDİLİ'NİN FAZİLETLERİ
Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.
Recep ayının fazileti iyilik ayı oluşudur. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayıdır. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.