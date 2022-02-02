Regaip Kandili İslam alemi için önemi nedir? Regaip Kandili'nde ne olmuştur? Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir?

REGAİB KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı, kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen Regaib Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve davranışlar şunlardır:

* Kur'an-ı Kerim okunmalı

* Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

* Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

* Allah rızası için namaz kılmalı

* Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

* Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli

* Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı



* Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

* Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli



* Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli

* Dargın ve küskünleri barıştırmalı



* Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

* Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli.