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    • Yaşam
    • 02.02.2022 15:02
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    • 02.02.2022 15:02
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    Regaip Kandili ibadetleri nelerdir? Regaip Kandili namazına nasıl niyet edilir? Regaip Kandili namazında okunan dualar

    Milyonlarca Müslüman vatandaş üç ayların ilk gününde Regaip Kandili ibadetlerini araştırmaya başladı. 3 Şubat Perşembe yani yarın Regaip Kandili idrak edilecek ve bol bol ibadetlerle geçirilerek sevaplar kazanılacak. İlk kez kılacak ya da unutmuş olanlar yanlışlık yapmamak adına Regaip Kandili namazına nasıl niyet edilir? Regaip Kandili namazında okunan dualar hangileridir sorularına yanıt arar oldu. Merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Regaip Kandili ibadetleri nelerdir?

    Regaip Kandili ibadetleri nelerdir? Regaip Kandili namazına nasıl niyet edilir? Regaip Kandili namazında okunan dualar hangileridir? Tüm illerden Müslüman vatandaşlar arama motorları üzerinden bu soruların yanıtlarını sorgulamaya başladı. Mübarek üç ayları bol bol ibadetle geçirmek isteyen İslam dünyası Regaip Kandili namazını doğru bir şekilde kılmak istiyor, işte merak edilenler…

    REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ NELER?

    Kur'an-ı Kerim okunmalı

    Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

    Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

    Allah rızası için namaz kılmalı

    Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

    Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli

    Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

    Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

    Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

    Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli

        Dargın ve küskünleri barıştırmalı

        Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

        Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli.

        REGAİP KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

        Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.

        Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

        Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

        TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).
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