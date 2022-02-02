Regaip Kandili ibadetleri nelerdir? Regaip Kandili namazına nasıl niyet edilir? Regaip Kandili namazında okunan dualar hangileridir? Tüm illerden Müslüman vatandaşlar arama motorları üzerinden bu soruların yanıtlarını sorgulamaya başladı. Mübarek üç ayları bol bol ibadetle geçirmek isteyen İslam dünyası Regaip Kandili namazını doğru bir şekilde kılmak istiyor, işte merak edilenler…
REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ NELER?
Kur'an-ı Kerim okunmalı
Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli
Allah rızası için namaz kılmalı
Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı
Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli
Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı
Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli
Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli
Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli