Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.02.2022 17:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2022 17:41
    ABONE OL

    İstanbul akşam ezanı saat kaçta okunacak? 2 Şubat akşam namazı kaçta kılınacak? Diyanet iftar vakitleri...

    Üç ayların ilk günü bugün başladı. Mübarek üç ayların içerisinde yer alan Recep ayı dolayısıyla bugün müslümanlar oruç tutuyor. Hal böyle olunca da başta İstanbul olmak üzere 81 ildeki vatandaşlar akşam ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya koyuldu. Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitlerine ulaşabilirsiniz. Peki İstanbul akşam ezanı saat kaçta okunacak? 2 Şubat akşam namazı kaçta kılınacak? Akşam namazı kaç rekat? Nasıl kılınır? İşte tüm bilgiler...

    İstanbul akşam ezanı saat kaçta okunacak?

    Diyanet namaz vakitleri gündemde yer alıyor. Üç aylara girdi. İslam alemi açısından büyük öneme sahip bu aylarda oruç tutanlar akşam ezanı ve akşam namazı hakkında araştırmalara koyuldu. Peki İstanbul akşam ezanı saat kaçta okunacak? 2 Şubat akşam namazı kaçta kılınacak? Akşam namazı kaç rekat? Nasıl kılınır? İşte Diyanet iftar vakitleri ve diğer detaylar...

    İSTANBUL AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

    2 Şubat akşam ezanı İstanbul'da saat 18.28'de okunacak. Başkent Ankara'da da 18:15'te okunacak. İzmir'de ise 18:41'te okunacak.

    Diyanet'in internet adresi üzerinden 81 ildeki namaz saatlerini öğrenebilirsiniz.

    İL İL NAMAZ SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    2 ŞUBAT AKŞAM NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

    2 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da akşam ezanı saat 18.28'de okunağından

    AKŞAM NAMAZI KAÇ REKAT?

    Akşam namazı 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekattır.

    AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Akşam namazı vakti; güneşin batması ile başlamaktadır.

    İslam'ın dört fıkıh mezhebinden birisi olan Hanefi mezhebinin kurucusu ve Sünni fıkhının en büyük üstâdlarından biri olan Ebû Hanîfe'ye göre güneşin batışından sonra ufukta kalan aydınlık kayboluncaya kadar devam eder. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Akşam namazı vaktinin başlangıcı güneşin batışı, sonu da ufkun kayboluşudur" (Tirmizî, Salât, 2; 282) buyurmuştur. Bir rivayette de Hz. Peygamber (s.a.s.), yatsı namazını şafağın kaybolmasından sonra kılmıştır (Darekutnî, I, 496).

    Rivayetlerdeki 'şafak' veya 'ufuk' kelimeleri İmam Ebû Hanîfe'ye göre, kırmızılıktan sonraki beyazlıktır. Ayrıca Ebû Hanîfe bu konuda delil olarak, "Akşam namazı vaktinin sonu ufkun karardığı vakittir" (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XI, 570; bkz. Ebû Dâvûd, Salât, 2; Taberânî, Mu'cemü'l-Kebir, XXVII, 160) hadisine dayanmıştır.

    İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'le birlikte diğer mezheplere göre ise akşam namazının son vakti, güneşin batışından sonraki kızıllık gidinceye kadar devam eder. Zira hadisteki şafak güneşin batışından sonraki kızıllıktır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), şafak kızıllıktır. O kaybolunca namaz vacip olur." (Dârekutnî, es-Sünen, I, 506; bkz. Muvatta, Vukûtu's-Salât, 23; Zeylaî, Nasbu'r-râye, I, 233) buyurmuştur.

        ÜÇ AYLAR ORUCU NASIL TUTULUR?

        Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Savm, 52-53; Müslim, Sıyam, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

        2022 KANDİL TARİHLERİ!

        Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

        Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

        Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

        Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’na operasyon mu?
        Haberler Yaşam İstanbul akşam ezanı saat kaçta okunacak? 2 Şubat akşam namazı kaçta kılınacak? Diyanet iftar vakitleri...
            SON DAKİKA