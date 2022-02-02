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    • Yaşam
    • 02.02.2022 13:45
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    • 02.02.2022 13:45
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    En güzel ve anlamlı Regaip Kandili mesajları 2022! SMS, Whatsapp uzun ve kısa, resimli ve resimsiz Regaip Kandili mesajları!

    Tüm illerden Müslüman vatandaşlar mübarek üç aylara erişmenin mutluluğunu yaşarken en güzel ve anlamlı Regaip Kandili mesajları 2022 araştırmalarını yapıyor. Yarın 2022 yılının ilk kandili Regaip idrak edilecek ve uzakta olan sevdiklerine göndermek, sosyal medya hesaplarında paylaşmak isteyenler SMS Whatsapp uzun ve kısa resimli ve resimsiz Regaip Kandili mesajlarını merak ediyor. Sevdiklerinin yüzünde bir gülümseme oluşturmak ve ibadete davet etmek isteyenler için Regaip Kandili mesajlarını haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    En güzel ve anlamlı Regaip Kandili mesajları 2022!

    En güzel ve anlamlı Regaip Kandili mesajları 2022! SMS, Whatsapp uzun ve kısa, resimli ve resimsiz Regaip Kandili mesajları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Yarın 2022 yılının ilk kandili olan Regaip idrak edilecek Müslüman alemi araştırmalarını hızlandırdı, yarın günün ilk saatlerinde sevdiklerine Regaip Kandili mesajlarını göndermek istedikleri için en güzel sözlerden tercih etmek istiyor. Haberimizden ulaşabilirsiniz.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022

    Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip kandilin mübarek olsun.

    Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.

    Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun...

    Yüce Allah mübarek Regaip kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hayırlı Kandiller…

    İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

    Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

    Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.

    Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun...

        İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

        Fani dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

        Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

        Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

        Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, kandilin mübarek olsun

        Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

        Ya Rab! Bizi dos doğru bir yola ilet; senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle, ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle, bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle; Amin.

        Resulullah (sav) şöyle buyuruyor; "Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dua reddolunmaz; Cuma gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şabanın yarısındaki gece (Berat gecesi), Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri." Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

        Ey rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiyor, nefislerimizi kötülüklerden sana sığınıyorurz.

        Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.

        Ramazan ayının habercisi üç ayların ilk Kandil gecesi olan Regaip Kandilimiz hayırlara vesile olsun.

        Her kandil gecesi çocuklar gibi şendik. Duâlar, Kur'anlar, nafileler, muhabbetler, çaylar, kandil simitleri. Kandiliniz mübarek olsun...

        Bugün bütün güzel dilek ve dualarınız kabul olsun.. Hayırlısı olsun...

        Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

        Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

        Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Regaip kandilin mübarek olsun.

        Rüzgarın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun. Mutlu kandiller…
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        Haberler Yaşam En güzel ve anlamlı Regaip Kandili mesajları 2022! SMS, Whatsapp uzun ve kısa, resimli ve resimsiz Regaip Kandili mesajları!
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