20 rekatlık namaz hangisidir? Recep ayında 20 rekatlık namaza nasıl niyet edilir? Diyanet 20 ve 30 rekatlık namaz kılınışı...

20 REKATLIK NAMAZ HANGİSİDİR?

Receb ayının ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 günlük döneminde kılınacak 20 rekat Hacet Namazı vardır. Receb ayı namazı olarak da bilinen söz konusu bu namazın kılınış şekilleri aynıdır. Sadece namazdan sonra okunacak dualar farklıdır.

RECEP AYI 30 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?

Recep ayının 1'i ile 10' u arasında toplamda 10 rekat olmak üzere 11'i ile 20'si arasında da yine 10 rekat, 21'i ile 30'u arasında kılınacak 10 rekatlık namaz ile beraber toplamda 30 rekatlık namaz vardır. Peygamber Efendimiz (SAV)'in bu namazı kılanın kalbi ölmez olarak rivayet ettiği namazdaki tek fark sonda okunan dua kısımlarıdır. İşte Recep ayı 30 rekat namazın kılınışı...

İlk 10 günden sonra kılınan namaz bitince, 11 kez La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh, lehü-l mülkü ve le'hül hamdü yuhyi ve yuümıt, ve hüve Hayyün la yemutü bi yedihi'l hayr ve heüve ala külli şey'in kadir' okunup dua edilir.