20 rekatlık namaz hangisidir? Recep ayında 20 rekatlık namaza nasıl niyet edilir? Diyanet 20 ve 30 rekatlık namaz kılınışı...

Recep ayında kılınan 20 rekat namaz hakkında vatandaşlar bilgi edinmek istiyor. 20 rekatlık nafile namazı Receb ayının ilk gününde kılınıyor. Duaların kabul olduğu ve günahların affedildiği günlerden olan Recep Ayı ile birlikte üç aylar başladı. İslam alemi açısından büyük öneme sahip bu özel günde ibadetlerini yerine getirmek isteyenler kafalarında soru işareti olan bir çok soruya yanıt arıyor. Peki 20 rekatlık namaz hangisidir? Recep ayında 20 rekatlık namaza nasıl niyet edilir? İşte Diyanet 20 ve 30 rekatlık namaz kılınışı...
20 REKATLIK NAMAZ HANGİSİDİR?
Receb ayının ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 günlük döneminde kılınacak 20 rekat Hacet Namazı vardır. Receb ayı namazı olarak da bilinen söz konusu bu namazın kılınış şekilleri aynıdır. Sadece namazdan sonra okunacak dualar farklıdır.
RECEP AYI 30 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?
Recep ayının 1'i ile 10' u arasında toplamda 10 rekat olmak üzere 11'i ile 20'si arasında da yine 10 rekat, 21'i ile 30'u arasında kılınacak 10 rekatlık namaz ile beraber toplamda 30 rekatlık namaz vardır. Peygamber Efendimiz (SAV)'in bu namazı kılanın kalbi ölmez olarak rivayet ettiği namazdaki tek fark sonda okunan dua kısımlarıdır. İşte Recep ayı 30 rekat namazın kılınışı...
İlk 10 günden sonra kılınan namaz bitince, 11 kez La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh, lehü-l mülkü ve le'hül hamdü yuhyi ve yuümıt, ve hüve Hayyün la yemutü bi yedihi'l hayr ve heüve ala külli şey'in kadir' okunup dua edilir.
RECEP AYINDA NAMAZA NASIL NİYET EDİLİR?
Recep ayı 30 rekat namaza şöyle niyet edilir:
"Ya Rabbi, beni, teşrifleriyle dünyayı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi şerif hürmetine, feyz-i ilahine, afv-ı ilahine, rıza-i ilahine nail eyle. abid, zahid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle. Rıza-i şerifin için, Allahü Ekber."
Her rekatta 1 Fatiha, 3 kez Kafirun Suresi, 3 kez İhlas-ı şerif okuyup, 2 rekatta bir selam verilir. Böylece 10 rek'at tamamlanır.
İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa :
La ilahe illallahü vahdehû la şerike leh. Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyi ve yümit. Ve hüve hayyün la yemûtü biyedihi'l-hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir" okunup dua edilir.
İkinci on gün içinde, yani Recep ayının 11'i ile 20'si arasında kılınan 10 rekattan sonra, 11 defa:
"İlahen vahıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen daimen ebeda" okunup dua edilir.