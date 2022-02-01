Alfa Etkinlik tarafından 1 Mart-10 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek Türkiye'nin en büyük psikoloji zirvesi; Youtube üzerinden online ve interaktif konuşmalar şeklinde gerçekleştirilecek.

Kimler Katılmalı: Psikologlar, Terapistler ve Danışmanlar

Etkinlik 20 farklı konuda, konusunda uzman ve ses getirmiş psikolog yazarlar, Nöropsikologlar, uzman psikologlar, klinik psikologların konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleştirilecek.

Zirvenin ülke çapında bir ruh sağlığı bilinçlendirme kampanyası işlevi göreceğine inanılmakla birlikte; kariyerinde ilerlemek, farkındalık kazanmak, daha güçlü özgeçmişe sahip olmak isteyen psikologların, terapistlerin, danışmanların katılabileceği bir etkinlik olarak düzenleniyor.

Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek böylesine büyük bir psikoloji seminerine katılmak; özellikle pandemi döneminde eğitiminizi ilerletmenin ve birçok konuda farkındalık kazanmanız için, önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Emre UZUN, İlkan KARAMAN ve Barış Can SAĞIR önderliğinde kurulan Alfa Etkinliğin organize ettiği, Türkiyenin en büyük psikoloji zirvesinde; Gülseren BUDAYICIOĞLU, Beyhan BUDAK, Kemal SAYAR, Sinan CANAN, Gökhan ÇINAR, Acar BALTAŞ, Hakan TÜRKÇAPAR, Öget Öktem TANÖR, Binnur YEŞİLYAPRAK, Ayşe Bilge SELÇUK, Zümra ATALAY, Bilge UZUN, İbrahim BİLGEN, Rukiye KARAKÖSE, Uğur DALAN, Ziya ÜNLÜTÜRK, Dilay SÜLOĞLU, Sinem DURUSAL, Tuba DADAŞOĞLU, İrem OTURAKLIOĞLU yer almakta.

Hayalinizdeki Mesleği Keşfedebilirsiniz

Hayalindeki mesleği keşfetmek ve gelişimini en üst seviyede tamamlamak isteyenler için düzenlenecek olan seminer, interaktif soru/cevap ve 1'er saatlik konuşma oturumları şeklinde düzenlenecek.

Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak seminere katılım ise oldukça kolay. Alfaetkinlik.com sayfası üzerinden, bilet alarak yerinizi ayırtabiliyorsunuz. Ön kayıt başvurusu yaparak, kontenjan dolana kadar kaydınızı tamamlamanız gerekiyor.

Bilet aldığınızda ilk 48 saat içinde koşulsuz ve tam bilet paranızı geri alabilirken; 48 saat geçtikten sonra iptal ettirme hakkı bulunmuyor. Biletinizi kredi kartına 9 taksit şeklinde ya da havale/EFT yöntemiyle yapabiliyorsunuz.

Seminere bilet alan konuklar; katılımlarına karşılık dijital belge alma hakkına sahip oluyor. Bu dijital belge ile, iş başvurularınızda özgeçmişinizi daha da güçlendirme ve konusunda uzman kişilerin tecrübelerinden yararlanma fırsatını da yakalamış olacaksınız.

İlham Verici Çıkarımlar

Çoğunlukla sunum ağırlıklı olarak hazırlanan seminerde, belli sayıda 10-15 dakikalık süreler içinde soru cevap kısmı bulunacak. Oturum sonunda bu soru cevaplar sayesinde; İlham verici çıkarımları alabilir ve mesleğinizde kullanabilirsiniz.

Seminerin aynı zamanda bir başka özelliği daha olacak. Yapılan oturumları, 20 gün boyunca tekrar izleme olanağı bulacak ve konuları daha iyi pekiştirerek, gelişiminizde en üst seviyede kullanabileceksiniz.

Kısa süreliğine 129 TL olan biletlerden yararlanmak isteyenler; Alfa Etkinlik sayfasından ön kayıtlarını yaptırabilir ve kayıt işlemlerini tamamlayarak, bu özel etkinlikte ön sıralarda yerini alabilir.

Etkinliği düzenleyen şirket:

Alfa Etkinlik Organizasyon Danışmanlık Menajerlik Yazılım ve Ticaret LTD. ŞTİ.

Websitesi: alfaetkinlik.com

Instagram adresi: @alfaorg