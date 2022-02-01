Ki'yalı'k krizi! Prof. Dr. Süleyman Dirvana’nın eşi Zeynep Dirvana 21 yıl sonra Ali Karacan’a evden çık dedi

Kanlıca'daki tarihi yalı için yaşanan kira kavgası yargıya intikal etti! Ünlü denizci Prof. Dr. Süleyman Dirvana'nın eşi Zeynep Dirvana, senelerce İstanbul Kanlıca'daki tarihi yalıda ikamet etti. Hatta çocukları Edhem Dirvana da bu yalıda dünyaya geldi. Çift, 21 yıl önce Marmaris'e taşınınca yalıyı işadamı Ali Karacan'a kiraya verdi. Ancak Zeynep Dirvana, önceki gün Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak yalının tahliye edilmesini istedi. Dilekçede, yalının aile yadigarı olduğu, Dirvana ailesinin İstanbul'a geri dönme kararı aldığı belirtildi.
ZORLA OTURUYOR İDDİASI
Avukat Handan Bakbak, "Ali Karacan 2019'da yalıyı tahliye edeceğine söz verdi. Ancak uygulamadı. Yalıda oturmak için ısrarcı davranıyor. Ali Karacan yüzünden, Dirvana ailesi tüm projelerini ötelemek durumunda kalmış fazlasıyla zarara uğramıştır" dedi. Zeynep Dirvana, dava dilekçesinde "2022'de torunum okula başlayacak. İstanbul'a taşınacağız. Başka bir evimiz yok. Yalının boşaltılmasını istiyoruz" dedi.
EDHEM-TANEM
Dirvana çifti, çocuklarının eğitimi için İstanbul'a taşınacak.