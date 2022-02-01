Ki'yalı'k krizi! Prof. Dr. Süleyman Dirvana’nın eşi Zeynep Dirvana 21 yıl sonra Ali Karacan’a evden çık dedi





ZORLA OTURUYOR İDDİASI

Avukat Handan Bakbak, "Ali Karacan 2019'da yalıyı tahliye edeceğine söz verdi. Ancak uygulamadı. Yalıda oturmak için ısrarcı davranıyor. Ali Karacan yüzünden, Dirvana ailesi tüm projelerini ötelemek durumunda kalmış fazlasıyla zarara uğramıştır" dedi. Zeynep Dirvana, dava dilekçesinde "2022'de torunum okula başlayacak. İstanbul'a taşınacağız. Başka bir evimiz yok. Yalının boşaltılmasını istiyoruz" dedi.