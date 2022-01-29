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    Sarı dehşet! Evlenmek üzere olduğu eşini sokakata dövdü, daha sonra bindirdiği takside vahşice defalarca bıçakladı

    İstanbul Pendik'te dün öğle saatlerinde kan donduran olay yaşandı. Evlenmek üzere olduğu kadını önce sokakta dövdü. Ardından bindirdiği takside defalarca bıçaklayarak öldürdü.

    Sarı dehşet

    İstanbul Pendik'te dün öğle saatlerinde Ramazan Su (40), evlilik hazırlığı yaptığı Nermin Celep (44) ile amcasına ait evden çıktı ve taksi çağırdı. Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Su, daha sonra Celep'i sokak ortasında darbetmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Vatandaşların ayırdığı çift ardından taksiye binerek, sokaktan ayrıldı. Ramazan Su ve Nermin Celep taksiyle bir süre ilerledikten sonra tekrar kavga etmeye başladı. Bu sırada Su, elindeki bıçakla Celep'i taksinin içinde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı yakalandı. Su, alınan ifadesinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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    Haberler Yaşam Sarı dehşet! Evlenmek üzere olduğu eşini sokakata dövdü, daha sonra bindirdiği takside vahşice defalarca bıçakladı
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