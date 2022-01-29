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    Necip Haplemitoğlu suikastinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır'ın sorgusuna başlandı

    Necip Haplemitoğlu suikastinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır, yakalandı. Sorgusuna başlandı. Soruşturma detaylarına ise TAKVİM ulaştı. Kurulan özel ekip, 4 yılda on binlerce belge inceledi HTS raporlarını didik didik taradı!

    Şifreler çözülecek

    Necip Hablemitoğlu, FETÖ'nün kirli ağını deşifre etti! Kitabında satır satır işledi! Ancak o kitabın yayınlanmasına günler kala, 2002'de uğradığı silahlı saldırıda katledildi. Cinayetin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır, MIT tarafından yakalanarak önceki gün Türkiye'ye getirildi. Eski Özel Kuvvetler mensubu olan Bozkır'ın Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nde sorgusuna başlandı. Soruşturmayla ilgili detaylara da ulaşıldı. Buna göre 4 yılda on binlerce belge incelendi, HTS raporları didik didik tarandı. Çok sayıda şüpheliyi radarına alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Zafer Ergün de sorgu ekibiyle toplantı yaptı.
    DİLHAN DUMANOĞLU



    ELONDE PATLADI!
    Jack Sweeney, Elon Musk'ın özel jetinin radar görüntülerini servis etti! Paniğe kapılan milyarderin 5 bin dolarlık teklifini reddetti: 50 bin dolar ver sileyim. Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın başı, bir üniversite öğrencisiyle derde girdi! Öyle ki Central Florida Üniversitesi öğrencisi Jack Sweeney (19), Musk'ın özel jetinin konumunu bildiren bir yazılım geliştirdi! Paniğe kapılan Musk ise Sweeney'e bu bildirimleri silmesi için 5 bin dolar yani yaklaşık 68 bin lira teklif etti! Ancak Sweeney teklifi beğenmedi! 50 bin dolar istedi! "Hem eğitimim için harika bir destek olur hem de Tesla Model 3 otomobil almama imkan tanır" dedi. Musk henüz teklife yanıt vermedi.

    İLİKLERE İŞLEYEN ZAFER
    İlik nakliyle iyileşen küçük çocuk, lösemililere umut oldu. Adana'da yaşayan Kuzey Deniz Şengezer (5), 2019'un mayıs ayında rahatsızlandı. Lösemi hastası olduğu anlaşıldı. Kemoterapi görmeye başladı. Ancak iyileşmesi için ilik nakli olması şarttı. Kuzey'e uyumlu ilik, Yunanistan'ın Girit Adası'nda yaşayan Andreas'tan çıktı. Ancak COVİD-19 nedeniyle uçuşlar iptal olunca, nakil yapılamadı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı. Andreas'tan alınan ilik, kara yoluyla önce İstanbul'a ardından Adana'ya ulaştırıldı. 2020'nin mayıs ayında yapılan nakille küçük Kuzey lösemiyi atlattı. Herkese şu çağrıyı yaptı: Kök hücre bağışıyla hayata tutundum. Kan ver hayat kurtar, kan ver kahraman ol. Üç tüp kan bir can.



    ARTIK DUYUYOR
    Gaziantep'te yaşayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, 22 Aralık'ta kabusu yaşadı. 2 Pitbull köpeğinin saldırısı sonucu ağır yaralandı. Antalya'da Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından tedavi altına alındı. Aldığı darbelerden dolayı kulak bölgesi yaralanan Asiye'ye dün yeni bir operasyon yapıldı. İşitme kaybına yönelik yeni bir operasyon geçiren ve duymaya başlayan küçük kızın haftaya taburcu olacağı açıklandı.



        AĞIR CEZA
        Bulgaristan uyruklu model Tatyana Toleva, 2017'de İstanbul'a geldi. Fatih'te tanıştığı Melahat İliğ'in tavsiyesi üzerine kuaföre gitti! Burada yaptırdığı örümcek ağı, botoks ve gözaltı ışık dolgusu nedeniyle yüzü tanınmaz hale geldi! Kuaför kardeşler Davut veMelahat İliğ'i savcılığa şikayet etti. Önceki gün yapılan duruşmada, Davut İliğ suçlamaları reddetti. Melahat İliğ ise "Cilt bakımının dışında hiçbir şey yapmadım. Ayrıca şikayetçiyi de hatırlamıyorum. İftira atıyor" dedi. Mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.



        TANIKTAN ŞOK İFADELER
        İstanbul Sultangazi'de Gülen Pamukçu'nun (27) eski nişanlısı Ali Ulupınar tarafından öldürülmesine ilişkin davaya tanık ifadesi damga vurdu. Tanık Bayram K., "Bana erkek arkadaşının kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, grup sekse zorladığını kabul etmediği için şiddete maruz kaldığını, hatta cep telefonunu kırdığını söyledi. Kendisine bir şey olursa cep telefonunu ilgili makamlara vermemi istedi. 3 gün sonra öldürüldüğünü öğrendim, telefonu savcılığa götürdüm" dedi. Ali Ulupınar'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Ali Ulupınar, "Bir diyeceğim yok" şeklinde cevap verdi.
        Fatih ULAŞ



        KRİPTO SOYGUNU
        İzmir'in Bornova ilçesinde İdris A. (29), kripto para piyasasında büyük kayıplar yaşadı. Çevresine borçlanan A., silahlıyla bir kuyumcuyu bastı. Yaklaşık 55 bin lira değerinde para ve altın alarak kaçtı. Zanlı 4 gün sonra polis tarafından kıskıvrak yakalandı. A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



            YETER AR'TIK'
            İzmir Konak'ta 14 yaşındaki A.Ç. ve 15 yaşındaki B.D., parkta tartıştıkları H.K. ve İ.E.'yi feci şekilde dövdü. Kızların yanında bulunan arkadaşları da bu anları kayda aldı. Görüntüleri internette paylaştı. Kızı yerlerde sürüklenen ve feci şekilde darp edilen baba O.E., saldırgan kızların "fenomen" olabilmek için yalnız yakaladıkları başka kızları da dövüp görüntülerini paylaştıklarını ortaya çıkarttı. E, "Tık için kızların hayatlarını karartıyorlar" dedi.



            AİLE MECLİSİ TERÖRÜ
            İstanbul Kartal'da gelini Safura Gülistan'ı başından vurarak öldürdükten sonra teslim olan kayınpeder Galip Gülistan'ın, bu infazı aile meclisinin kararıyla gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Gülistan'ın iki çocuğunun alınan ifadelerinde, "Hep birlikte toplanmışlardı. Annemden bahsediyorlardı. Bu sırada babam ağlıyordu. Sonra bizi dışarı çıkardılar" dedikleri öğrenildi.



            BİR TALİHLİYE 245 BİN LİRA
            10 bilen bir kişi, 245 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 414'er lira, 8 bilenler 242'şer lira, 7 bilenler 43'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

            VAKA REKORU 93 BİN 586
            Türkiye'de günlük Covid-19 vaka sayısı salgının başından beri ilk kez 90 binin üstüne çıktı. Dün 438 bin 252 Corona testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.

            KARIŞIK PİZZA
            Piza zinciri Dominos da hack'lendi. Kullanıcı bilgileri korsanların eline geçti. Firma, müşterilerine mesaj gönderdi: Herkes şifresini değiştirsin.

            KOCAYA NAFAKA
            Diyarbakırlı Z.A, 50 yıllık kocasını terk etti. 70 yaşındaki kadının aylık 300 lira nafaka ödemesine karar verildi.

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            Çalışanların tazminatı arttı
            Haberler Yaşam Necip Haplemitoğlu suikastinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır'ın sorgusuna başlandı
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