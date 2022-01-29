Necip Haplemitoğlu suikastinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır'ın sorgusuna başlandı





ELONDE PATLADI!

Jack Sweeney, Elon Musk'ın özel jetinin radar görüntülerini servis etti! Paniğe kapılan milyarderin 5 bin dolarlık teklifini reddetti: 50 bin dolar ver sileyim. Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın başı, bir üniversite öğrencisiyle derde girdi! Öyle ki Central Florida Üniversitesi öğrencisi Jack Sweeney (19), Musk'ın özel jetinin konumunu bildiren bir yazılım geliştirdi! Paniğe kapılan Musk ise Sweeney'e bu bildirimleri silmesi için 5 bin dolar yani yaklaşık 68 bin lira teklif etti! Ancak Sweeney teklifi beğenmedi! 50 bin dolar istedi! "Hem eğitimim için harika bir destek olur hem de Tesla Model 3 otomobil almama imkan tanır" dedi. Musk henüz teklife yanıt vermedi.



İLİKLERE İŞLEYEN ZAFER

İlik nakliyle iyileşen küçük çocuk, lösemililere umut oldu. Adana'da yaşayan Kuzey Deniz Şengezer (5), 2019'un mayıs ayında rahatsızlandı. Lösemi hastası olduğu anlaşıldı. Kemoterapi görmeye başladı. Ancak iyileşmesi için ilik nakli olması şarttı. Kuzey'e uyumlu ilik, Yunanistan'ın Girit Adası'nda yaşayan Andreas'tan çıktı. Ancak COVİD-19 nedeniyle uçuşlar iptal olunca, nakil yapılamadı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı. Andreas'tan alınan ilik, kara yoluyla önce İstanbul'a ardından Adana'ya ulaştırıldı. 2020'nin mayıs ayında yapılan nakille küçük Kuzey lösemiyi atlattı. Herkese şu çağrıyı yaptı: Kök hücre bağışıyla hayata tutundum. Kan ver hayat kurtar, kan ver kahraman ol. Üç tüp kan bir can.