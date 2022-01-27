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    • Yaşam
    • 27.01.2022 16:43
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    • 27.01.2022 16:55
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    Erzurum'da çığ faciası! 2 işçi kar altında kaldı

    Son dakika haberine göre Erzurum Horosan'da bulunan bir mezrada çığ düştü. Bölgeye su sorununu çözmek için giden 2 vatandaşın çığ altında kaldığı öğrenilirken, Erzurum Valisi Okay Memiş ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığını ifade etti.

    Erzurum’da çığ faciası! 2 işçi kar altında kaldı

    Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi'ndeki bir mezrada çığ düştü, kar altında kaldığı ihbar edilen iki kişinin kurtarılması için tüm ekipler seferber edildi.

    Erzurum'da Çayanyurdu mezrasında 2 kişinin üzerine çığ düştü

    Vali Okay Memiş, Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında çığ düştüğünü söyledi.

    Mahalle muhtarının mezrada çığı düştüğü bilgisini verdiğini anlatan Memiş, "Muhtardan su sorununu çözmeye giden 2 vatandaşımızın çığ altında kaldığı ihbarı aldık. Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ile tüm arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk ettik." ifadesini kullandı.

    Memiş, olayın yeni olduğunu belirterek, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığını ifade etti.

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