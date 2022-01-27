Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.01.2022 09:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2022 09:44
    ABONE OL

    696 yerleşim yerine halen ulaşılamayan Sivas’ta sahte ihbar karla mücadeleyi sekteye uğratıyor: Başkalarının haklarına geçmesinler

    Sivas’ta kar yağışı nedeniyle 696 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, ekipler kapanan yolları açmak için aralıksız çalışıyor. Köylerden gelen asılsız ihbarlara tepki gösteren İl Özel İdaresi personeli, "Biz sadece vatandaşlardan asılsız ihbar yapmamalarını rica ediyoruz. Asılsız ihbar yapılıyor köye kadar gidiyoruz ama gittiğimiz zaman hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Hastam var diyorlar, hasta yok. Başkalarının haklarına geçmesinler." ifadelerini kullandı.

    İHA
    Sivas’ta sahte ihbar karla mücadeleyi sekteye uğratıyor

    Sivas'ta etkili olan kar yağışı ulaşımı felç etti. Kar yağışıyla birlikte 696 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

    Sivas İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Öte yandan Sivas'ta yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukta mücadele eden karla mücadele ekipleri, bütün zorluklara rağmen işlerini lakıyla yerine getiriyor.

    Gerek kapanan yolları, gerek ise karda mahsur kalan vatandaşlara ve hastalara ulaşamayan ambulanslara el uzatıyorlar. Gece gündüz demeden çalışan ekipler işleri ne kadar zor olursa olsun vatandaşa yardım etmenin mutluluğu verdikleri mücadelenin zorluğunu hafifletiyor.



    "KAR TİPİDEN DOLAYI YOLLARA SÜRGÜN YAPTI"

        Sivas İl Özel idaresinde karla mücadele ekibinde çalışan Cihan Korkmaz, en ufak telefonda ekiplerin işe koyulduğunu belirterek, "7/24 ekiplerin hepsi hazır, herhangi bir eksiğimiz yok. En ufak bir yerden telefon geldiği zaman ekipler dairede hazır olduğu için hemen çıkıyorlar. Bütün köy yollarına müdahale etmekteyiz. Rüzgar olduğu için tipili bir kar yağışı oldu. Kimi yerlere kar az yağdı fakat tipiden dolayı yollara sürgün yaptı. Sürgün yapınca da ulaşımda aksamalar yaşandı. Yolda kayan oluyor, batan oluyor, müdahale ve yardım etmen gerekiyor. Bu tür konular var ama işimiz olduğu için bizi etkilemiyor. Her zaman ve her yerde sırf kar yağışı için değil yazında Sivas İl Özel İdare Yol Şube Müdürlüğü olarak vatandaşa gerektiği yerde ekiplerimiz oradaysa her türlü müdahaleyi yapıyoruz" dedi.

        "SAHTE İHBAR YAPMASINLAR"

        Korkmaz, tek şikayetlerinin asılsız ihbar yapan vatandaşlar olduğunu söyleyerek, "Biz sadece vatandaşlardan asılsız ihbar yapmamalarını rica ediyoruz. Asılsız ihbar yapılıyor köye kadar gidiyoruz ama gittiğimiz zaman hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Hastam var diyorlar, hasta yok. Başkalarının haklarına geçmesinler. Biz köylerde ki vatandaşlarımızdan bunları istiyoruz" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme: Kilit isim...
        Haberler Yaşam 696 yerleşim yerine halen ulaşılamayan Sivas’ta sahte ihbar karla mücadeleyi sekteye uğratıyor: Başkalarının haklarına geçmesinler
            SON DAKİKA