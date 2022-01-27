696 yerleşim yerine halen ulaşılamayan Sivas’ta sahte ihbar karla mücadeleyi sekteye uğratıyor: Başkalarının haklarına geçmesinler

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ulaşımı felç etti. Kar yağışıyla birlikte 696 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.
Sivas İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Gerek kapanan yolları, gerek ise karda mahsur kalan vatandaşlara ve hastalara ulaşamayan ambulanslara el uzatıyorlar. Gece gündüz demeden çalışan ekipler işleri ne kadar zor olursa olsun vatandaşa yardım etmenin mutluluğu verdikleri mücadelenin zorluğunu hafifletiyor.
"KAR TİPİDEN DOLAYI YOLLARA SÜRGÜN YAPTI"