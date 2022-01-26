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    • Yaşam
    • 27.01.2022 09:45
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    • 27.01.2022 10:21
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    Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldürüldü! İşte olay yerinden görüntüler

    Son dakika haberi! Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece saatlerinde bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şoförü yaralanırken, hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu sunucu Ece Erken ile evliydi. Mahmutyazıcıoğlu'nun son anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

    AJANSLAR
    Beşiktaş’ın eski yöneticisine kanlı pusu!

    Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



    MAHMUTYAZICIOĞLU'NA KANLI PUSU
    Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

    İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi.


    Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

        Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.

            SALDIRI SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDA
            Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.



            SON ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ: KAN KAYBEDİYOR, NE OLUR
            Görüntülerde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülürken Yazıcıoğlu'nun yanında bulunan bir kişinin, "Kan kaybediyor, ne olur." dediği duyuluyor.


            SUNUCU ECE ERKEN İLE EVLİYDİ
            Hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu sunucu Ece Erken ile evliydi.



            BEŞİKTAŞ JK KULÜBÜNDEN TAZİYE MESAJI
            Beşiktaş sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajinda, "Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." açıklaması yaptı.


                ECE ERKEN'İ YIKAN HABER
                Acı haber eşi Ece Erken'i yıktı. Çift geçtiğimiz yıl haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Ece Erken ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de nikâh masasına oturmuştu. Sürpriz bir kararla evlenen ikili güzel haberi, "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu.



                Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu çok az sayıda davetlinin katıldığı bir törenle 28 Haziran 2021'de mutluluğa 'evet' demişti...
                Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıda vefat etmesi ardından gözler eşi Ece Erken'e çevrildi. Yaşanan acı olayın ardından Erken sessizliğe büründü.

                Ünlü sunucu yılbaşında oğlu Eymen, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşinden olan çocuklarıyla çekildiği fotoğrafları paylaşmış, paylaşımına "Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım… 2022'de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz" notunu düşmüştü.

                    ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?
                    Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.



                    Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.

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                    Haberler Yaşam Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldürüldü! İşte olay yerinden görüntüler
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