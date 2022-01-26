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    • Yaşam
    • 27.01.2022 09:45
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    • 27.01.2022 13:20
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    Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldürüldü! İki şüpheli yakalandı

    Son dakika haberi! Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece saatlerinde kendi mekanı olan balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun son anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıya uğramadan hemen önce Fikret Orman'la bir toplantı yaptığı ve Orman'ın uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrıldığı belirtildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun son anlarını anlatan Orman, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Kardeşimi kaybettim! Benim çok sevdiğim bir insandı. Kardeşim gibiydi. Hala olayın şokundayım. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

    AJANSLAR
    Beşiktaş’ın eski yöneticisine kanlı pusu!

    Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



    MAHMUTYAZICIOĞLU'NA KANLI PUSU
    Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

    İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi.


    Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.


        Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.




        GÖZALTILAR VAR
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili olduğu değerlendirilen 5 şüpheliden 2'sini gözaltına aldı. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği iddia edildi.

            SALDIRI SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDA
            Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.



            SON ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ: KAN KAYBEDİYOR, NE OLUR
            Görüntülerde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülürken Yazıcıoğlu'nun yanında bulunan bir kişinin, "Kan kaybediyor, ne olur." dediği duyuluyor.

            ŞOKE EDEN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
            Saldırının gerçekleştiği mekanın Mahmutyazıcıoğlu'nun kendi işletmesi olduğu da öğrenildi. Beyaz TV'de yer alan haberi göre, cinayet gecesi yaşanan detaylar şöyle aktarıldı: "Bu olay 00.30 sıralarında yaşanıyor. Öncesinde ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman'la kendisine ait balıkçı restoranında görüşüyor.


            FİKRET ORMAN MEKANDA AYRILDI
            Buradaki toplantının ardından Orman, uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. Bir süre sonra mekana silahlı saldırıyı gerçekleştiren, henüz kimliği belirlenemeyen 2 şahıs geliyor. Bu kişiler Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek istediklerini söylüyorlar. Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yanındaki kişileri rahatsız etmek istemediği için bu iki kişiyi arka bir masaya alıyor ve yanlarını geçiyor.

            Burada bir davayla ilgili konuştukları iddia ediliyor. Hatta 1 milyon TL'nin konuşma sırasında dile getirildiği iddia ediliyor. Bir olayla ilgili anlaşamadıkları için tartışma çıkıyor. Dışarıda bekleyen Şafak Bey'in şoförü bu tartışmayı görünce müdahil oluyor. Bundan sonra tartışma iyice büyüyor ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ateş etmeye başlıyorlar. Önce sağ bacağına 2 el ateş ediyorlar. Şafak Bey yere düşüyor. Bu süreçte Şafak Bey'i yerde sürüklüyorlar ve 2 el daha ateş ediyorlar. Şafak Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde vefat ediyor."


            FİKRET ORMAN: KARDEŞİMİ KAYBETTİM
            Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, 'Kardeşim' dediği Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

                KARDEŞİMİ KAYBETTİM
                Milliyet'te yer alan habere göre, Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman; 'Kardeşimi kaybettim! Benim çok sevdiğim bir insandı. Kardeşim gibiydi. Hala olayın şokundayım. Çok üzgünüm.' ifadelerini kullandı.

                'BEN 18:00'DA YANINA GİTTİM'
                Orman ayrıca, 'Saldırı gece yarısı 00:00'da gerçekleşmiş. Ben saat 18:00'de yanına gittim 20:00'de oradan ayrıldım. Öncesinde beni aradı, ABD'ye gitmeden önce 'gel bir yemek yiyelim' dedi. Ben de o yüzden gitmiştim. Kızım beklediği için yemekten erken ayrıldım. Sonra gece haberi duydum, inanamadım. Allah ailesine, sevdiklerine sabır versin. Tüm Beşiktaşlıların başı sağ olsun.' açıklamalarında bulundu.

                KUDBETTİN KAYA CİNAYETİ
                Öte yandan olayın yaşandığı yerle ilgili şok bir detay ortaya çıktı. 2017 yılında öldürülen avukat Kudbettin Kaya'nın da aynı yerde öldürüldüğü öğrenildi.



                SUNUCU ECE ERKEN İLE EVLİYDİ
                Hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu sunucu Ece Erken ile evliydi.



                BEŞİKTAŞ JK KULÜBÜNDEN TAZİYE MESAJI
                Beşiktaş sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajinda, "Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." açıklaması yaptı.

                ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA
                Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

                Gece saatlerinde Yeşilköy'de bir balıkçıda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili "Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Kulübümüze önemli hizmetleri oldu. Camia olarak kendisini anacağız. Çok üzgünüm. Nur içinde yatsın." dedi.


                    ECE ERKEN'İ YIKAN HABER
                    Acı haber eşi Ece Erken'i yıktı. Çift geçtiğimiz yıl haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Ece Erken ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de nikâh masasına oturmuştu. Sürpriz bir kararla evlenen ikili güzel haberi, "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu.



                    Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu çok az sayıda davetlinin katıldığı bir törenle 28 Haziran 2021'de mutluluğa 'evet' demişti...
                    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıda vefat etmesi ardından gözler eşi Ece Erken'e çevrildi. Yaşanan acı olayın ardından Erken sessizliğe büründü.

                    Ünlü sunucu yılbaşında oğlu Eymen, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşinden olan çocuklarıyla çekildiği fotoğrafları paylaşmış, paylaşımına "Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım… 2022'de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz" notunu düşmüştü.

                        ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?
                        Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.



                        Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.

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                        Beşiktaş’ın eski yöneticisine kanlı pusu!
                        Haberler Yaşam Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldürüldü! İki şüpheli yakalandı
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