



SON ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ: KAN KAYBEDİYOR, NE OLUR

Görüntülerde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülürken Yazıcıoğlu'nun yanında bulunan bir kişinin, "Kan kaybediyor, ne olur." dediği duyuluyor.

ŞOKE EDEN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Saldırının gerçekleştiği mekanın Mahmutyazıcıoğlu'nun kendi işletmesi olduğu da öğrenildi. Beyaz TV'de yer alan haberi göre, cinayet gecesi yaşanan detaylar şöyle aktarıldı: "Bu olay 00.30 sıralarında yaşanıyor. Öncesinde ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman'la kendisine ait balıkçı restoranında görüşüyor.





FİKRET ORMAN MEKANDA AYRILDI

Buradaki toplantının ardından Orman, uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. Bir süre sonra mekana silahlı saldırıyı gerçekleştiren, henüz kimliği belirlenemeyen 2 şahıs geliyor. Bu kişiler Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek istediklerini söylüyorlar. Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yanındaki kişileri rahatsız etmek istemediği için bu iki kişiyi arka bir masaya alıyor ve yanlarını geçiyor.