Adana'da klima tartışması bir cana mal oldu (Yaşam haberleri)

Adana'da, klima tamircisinin daha önce bakım için gittiği evde kendisini hırsızlıkla suçladıkları iddiasıyla tartışarak silahla yaraladığı aynı aileden 3 kişiden İbrahim K. yaşamını yitirdi. Polisin yakaladığı Murat T'nin, daha önce çiftin evine klima bakımı için gittiği ve burada cihazın bir parçasını çaldığı iddiasıyla tartıştığı İbrahim K. tarafından darp edildiği ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Murat T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

HOPARLÖR BOMBASI

Mersin'de velayeti babasında olan 13 yaşındaki Y.Ç.E.'nin annesi Tuğba Değirmencioğlu'nun (35) evine getirip bıraktığı taşınabilir hoparlör bomba gibi patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangın evdekiler tarafından söndürülürken, Değirmencioğlu patlayıcı düzeneği kurup hoparlörü kendisine ve ailesine zarar vermek için gönderdiğini iddia ettiği eşinden ve eve getiren oğlundan şikayetçi oldu. Patlayan hoparlör kriminal incelenmeye alındı.

HABERİ YOKMUŞ!

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evinde darp ederek çelik kasalarını soyan 4 firariden 1'i dün İstanbul Havalimanı'na giriş yaparken yakalandı. Sanık Ilia Sacali, "Diğerleri ne yaptı bilmiyorum. Ben minibüsle Türkiye'den çıkış yaptım. Olaydan haberim bile yoktu. Suçsuzum" dedi. Yabancı uyruklu 6 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece 27'şer yıl hapisle cezalandırılmıştı.

ÖNCE ALIŞVERİŞ SONRA PCR TESTİ

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerden dönüşte istediği PCR testi, 600- 700 lira arasında değişiyor. Bulgar turistler ülkelerinin çıkışta istemediği PCR testlerini Edirne'de Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı sağlık kuruluşlarında 170 liraya yaptırmaya başladı. Edirne'ye gelip alışveriş yapan turistler, akşam dönüşte test sonucunu da alıp ülkelerine gidiyor. Böylece 4 kişilik bir aile, sadece PCR testinden 2 bin liraya yakın kar ediyor.

ÇÖPTE 3 MİLYON DOLAR BULDU

ABD Michigan'da yaşayan Laura Spears (55), kendisine gelen başka bir e-maili ararken spam (gereksiz) klasörüne girdiğinde 31 Aralık 2021'de aldığı piyango biletiyle 3 milyon dolar kazandığını öğrendi. Spears, "Okuduğuma inanamadım ve piyangonun resmi sitesinden hesabıma giriş yaptım ve gerçekten de 3 milyon dolar kazandığımı fark ettim" dedi. Spears, kazandığı parayla erken emekli olacağını ve ailesi için harcayacağı söyledi.

KOCAMAN VAHŞET

Gaziantep'te bağımlı Ökkeş Palamut, eşi Dilan'a kurşun yağdırdı. Genç kadın kurtarılamadı. Cani koca ise "İntihar etti" deyip kıvırmaya çalıştı.