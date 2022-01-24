Villayı götürdüler! Ev sahibi alt katta yemek yerken, 3 hırsız 6 milyonluk soygun yaptı!

istanbul Çengelköy'de lüks bir sitede, akıl almaz bir soygun gerçekleşti. Üç katlı villada yaşayan iş insanı Hasan Hüseyin Koç (49) ailesiyle birlikte saat 19.30'da alt katta yemek yerken, üst kata giren hırsızları fark etmedi. Teras katının camını açıp salona bağlanan kapıdan üst kata çıkan üç hırsız, villada 15 dakika içinde buldukları para, altın, ziynet eşyalarını ve araç anahtarları çaldı. Sonra da dışarıya çıkan hırsızlar, anahtarların düğmesine basarak araçları tespit etti. Her biri bir araca binerek 2 otomobil ve ciple siteden çıkıp gitti. Bir süre sonra üst kata çıkan Koç, soyulduklarını öğrenince şok geçirdi. Polise gitti. "En alt kata eşim ve çocuklarımla birlikte yemek yerken garaj kapısının oradan giriş yapmışlar. Orta kattan, üst kata oradan da yatak odasına girip buldukları para altın, ziynet eşyası arabaların anahtarı ne varsa almışlar" diye ifade verdi...

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