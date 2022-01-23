PTT kargo barkod no ile sorgulama nasıl yapılır? PTT kargo takip 2022 ekranı! PTT kargo alıp verenler için gönderi sorgulama araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden binlerce kişi Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) kargo akıbetini öğrenmek istiyor, gönderdikleri kargonun nerede olduğunu almak istedikleri gönderinin ne zaman geleceğini bu sorgulama işlemi ile bulabiliyor. İşte detaylar...
PTT GÖNDERİ TAKiP SORGULAMA SORGULAMA İSİMLE NASIL YAPILIR?
PTT kargo ile gönderilen veya alıcısı olduğunuz kargoların ulaşım bilgileri veya ne zaman teslim edileceğini kargonuzu sorgulayarak öğrenebilirsiniz. Bu sayede kargonuz yola çıktıysa hangi şubede olduğu veya hangi aşamada olduğu, kargonun alıcısına teslim edilip edilmediği öğrenilmiş olur.
PTT kargoların sorgulanması için birkaç alternatif bulunur. Bunlardan biri e-devlet sistemi ile yapılan sorgulamalardır. Bunun için e-devlet sistemine giriş yapılması gerekir. Buradan tüm kargoların. tebligat, yurt içi ve yurt dışı mektup gibi tüm gönderilerin kayıtlarına ulaşabilirsiniz.
Bunun dışında PTT kargo isim ile sorgulama yöntemi ile öğrenmeniz de mümkündür. Bunun için müşteri hizmetlerinden canlı destek alınmalıdır. Müşteri hizmetlilerinin sizden isteyeceği kargo takip numarasını bilmiyorsanız isim ve soy isim ile öğrenmeniz de mümkündür.