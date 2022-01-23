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    • Yaşam
    • 24.01.2022 06:17
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    • 24.01.2022 06:17
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    Kağıthane'de gece yarısı şüpheli son: Üniversite öğrencisi 3. kattan düşerek hayatını kaybetti

    Son dakika haberi! İstanbul Kağıthane'de ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S. 5 katlı binanın 3. katından henüz belirlenemeyen bir şekilde düşerek hayatını kaybetti.

    DHA
    Gece yarısı şüpheli ölüm!

    Olay, saat 21.00 sıralarında Kâğıthane Hürriyet Mahallesi, Cami Altı Sokakta yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın 3'üncü katında ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki M. S., henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kattan düşerek hayatını kaybetti.


    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
    Olay sonrası haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede M.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.




    ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI
    Olay yeri inceleme polislerinin ve savcının incelemelerinden sonra M.S.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.



        KRİPTO PARA YÜZÜNDE İNTİHAR MI ETTİ?
        Olay anında M.S.'nin ailesinin evde olmadığı ve sosyal medya hesabında ise kripto parada kaybettiği paralar nedeniyle hayatına son vereceğine dair bir paylaşım yaptığı öğrenildi.




        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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