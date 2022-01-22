Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde Sincar komutanı Azad İzzeddin ve koruması öldürüldü

Son dakika... MİT dün saat 15.00 sıralarında büyük bir operasyona imza attı. Bir grup teröristin tespit edildiği bir araç SİHA ile bombalandı.
KAFALARINA BOMBA ATILDI
Sincar'da imha edilen araçta terör örgütü PKK'nın sözde Sincar sorumlusu Azad İzzeddin ile koruması Enver Tolhildan'ın bulunduğu öğrenildi.
MİT, PKK'nın kılcal damarına girmiş durumda. Yaptığı başarılı operasyonlarla örgüt içinde büyük bir dağılma başladı.
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), geçen günlerde Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın Sincar'da faaliyet gösteren kolu YBŞ'nin sözde genel sorumlusu Hasan Said Hasan'ın, operasyon öncesi üst düzey örgüt mensuplarıyla buluştuğu belirlenmişti.