Kız çocuklarının müstehcen fotoğraf ve videolarını fotoğraflarını paylaşan sapığa ceza

Aydın'da bir evde oturan Serkan Aydın (37), sosyal medya üzerinden farklı illerde yaşayan küçük yaştaki kız çocuklarını taciz etti. Müstehcen fotoğraf ve videolarını çekerek sosyal medyada paylaştı. 16 Şubat 2011'de bir ailenin şikayetiyle ortaya çıkan olayın ardından Aydın, gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakıldı. Savcılık, Aydın'ın bilgisayarında müstehcen fotoğrafları bulunan 29 kız çocuğunu daha tespit etti. Aydın hakkında başlatılan dava, 11 yıl sonunda sonuçlandı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan Serkan Aydın'a her mağdur için 6 ay ile 8 yıl arasında değişen oranlarda toplam 110 yıl hapis, yine her mağdur için 4 bin lira ile 140 bin lira arasında değişen toplam 668 bin lira para cezası verdi. Ayrıca Aydın için yakalama kararı çıkardı.