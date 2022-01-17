SON DAKİKA: 1 milyonluk vurgun! 22 kişilik forex çetesine operasyon: Kıbrıs'ta genelev...

Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni dışında Forex işlemi yaptıranlara yönelik 1.5 yıl kadar önce başlatılan soruşturma tamamlandı. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 kişiye Dava açıldı. İddianamede, Muhsin Doğan (46), Özer Duman (33), Arzu Derin (31), Emel Durmaz (39) ve Eylül Tuğçe Akaydın (31) ile eşi Recep Serdar Akaydın (31), 'Örgüt yöneticiliği' ve 'dolandırıcılıkla' suçlanıyor. Sanıklarda ele geçirilen dijital materyallerde, kurdukları sisteme ilişkin çok sayıda kayda ulaşıldı.

AVNİ'YDİ 'ASLI HANIM' OLDU

Belgelere göre şebeke, forex piyasasında işlem yapmak isteyen kişilere iki koldan ulaşıyordu. Şebeke üyeleri, Kadıköy, Şişli ve Beyoğlu'ndaki 4 ayrı çağrı merkezi dışında, Instagram, Facebook ve Telegram gibi sosyal ağlar üzerinden de bu kişilere ulaşıyordu. Yapılan paylaşımlarda yüksek kazanç vurgusu öne çıkarken, şebekenin bazı üyelerinin ise ilginç bir yola başvurduğu, telefon dinlemesi ile ortaya çıktı.