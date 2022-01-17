SON DAKİKA: 1 milyonluk vurgun! 22 kişilik forex çetesine operasyon: Kıbrıs'ta genelev...

Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni dışında Forex işlemi yaptıranlara yönelik 1.5 yıl kadar önce başlatılan soruşturma tamamlandı. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 kişiye Dava açıldı. İddianamede, Muhsin Doğan (46), Özer Duman (33), Arzu Derin (31), Emel Durmaz (39) ve Eylül Tuğçe Akaydın (31) ile eşi Recep Serdar Akaydın (31), 'Örgüt yöneticiliği' ve 'dolandırıcılıkla' suçlanıyor. Sanıklarda ele geçirilen dijital materyallerde, kurdukları sisteme ilişkin çok sayıda kayda ulaşıldı.
AVNİ'YDİ 'ASLI HANIM' OLDU
Belgelere göre şebeke, forex piyasasında işlem yapmak isteyen kişilere iki koldan ulaşıyordu. Şebeke üyeleri, Kadıköy, Şişli ve Beyoğlu'ndaki 4 ayrı çağrı merkezi dışında, Instagram, Facebook ve Telegram gibi sosyal ağlar üzerinden de bu kişilere ulaşıyordu. Yapılan paylaşımlarda yüksek kazanç vurgusu öne çıkarken, şebekenin bazı üyelerinin ise ilginç bir yola başvurduğu, telefon dinlemesi ile ortaya çıktı.
Görüşme, Arzu Derin ile Avni Kaan S. (32) arasında geçiyor. S., Derin'e, sahte kadın profili ile Instagram hesabı açtığını, buradaki kullanıcı adının ise 'Aslı' olduğunu söylüyor. S., bu sayede, para yatırmak isteyen kişileri daha rahat ikna edebildiğini belirtiyor.
45 MİLYON LİRALIK HAREKET
Dava dosyasına sanıkların hesap hareketlerine ilişkin bilgiler de girdi. 'Örgüt lideri' olmakla suçlanan Muhsin Doğan'ın, 2020-21 arası dönemde banka hesaplarında 45 milyon liralık para giriş çıkışı oldu. İfadesinde, işsiz olduğunu ve gelirinin olmadığını söyleyen Eylül Tuğçe Akaydın'ın (31), anılan dönemdeki hesap hareketleri toplamı ise 4 milyon lira.