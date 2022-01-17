Ağrı eksi 32’i gördü! Türkiye’nin en soğuk ili oldu

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere 32 derece ile Ağrı'da ölçüldü.
TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK İLİ
Ağrı, geçen yıl 23 Ocak'ta ölçülen sıfırın altında 34,5'lik derece ile en soğuk il olmuştu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ile birlikte sis ve pus görülecek. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzey batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.