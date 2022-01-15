İstanbul'da bir hastanede skandal inatlaşma! Oksijeni kesti hasta nefessizlikten öldü

İstanbul'daki bir hastanede biyomedikal teknikeri olarak çalışan Fatih K.(35), hastanenin yoğun bakım ünitesinde görevliydi. Fatih K., hemşire Ekrem K. ile akşam saatlerinde konuşmaya başladı. Ekrem K., elindeki belgeleri imzalamak için Fatih'in önlüğünün cebindeki kalemi aldı. Fatih, hemşireden kalemini geri istedi. Ekrem de kalemi geri getirmeyeceğini söyledi. İkili arasındaki kalem şakası devam ederken, iddiaya göre tekniker, 'Kalemi getir, yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim' dedi.
OKSİJEN BAĞLANTISINI KESTİ
Sabah'ın haberine göre; Ekrem K. Fatih'e böyle bir şey yapamayacağını söyleyerek, kalemi geri vermedi. İnada binan kalem polemiği sırasında Fatih K., yoğun bakım ünitesindeki oksijen panosunun kapağını açarak yoğun bakım ünitesine oksijen gönderen vanayı aniden kapattı. Hastanede alarm çalmaya başladı.
Bu sırada hemşirenin yoğun bakım ünitesindeki bir hastası ajite oldu. Hemşire koşarak hastasına yardıma gitse de yoğun bakımdaki hasta, hayatını kaybetti. Entübe olarak yoğun bakımda tedavi gören hasta vananın kapanmasıyla nefessizlikten öldü. Bu sırada hastanedeki üst denetçi hemşire, alarmla ilgili idari soruşturma başlattı.