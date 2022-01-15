İstanbul'da bir hastanede skandal inatlaşma! Oksijeni kesti hasta nefessizlikten öldü

"YAPTIĞIM ŞEY İÇİN ÜZGÜNÜM"

Fatih K., idari soruşturma kapsamında alınan ifadesinde ise yaşananları şöyle anlattı: 'Yoğun bakım ünitesinden başka bir hemşire tarafından çağırıldım. Akşam 16:00 sıralarında üniteye geldim. Ekrem ile karşılaştık. Cebimdeki kalemi aldı. Gitti. Gel dedim. Beni dinlemedi. Ben de iş inada bindiği için oksijen vanasını kapatıyorum, gel' dedim.