Üniversitede tacizci profesör skandalı! Mesajlar ifşa oldu: Seni yatakta düşünüyorum



Merhaba, nasılsın? İnsan bir hal hatır sormaz mı? Bugün aramak istedim ama bir türlü ulaşamadım.





Yapabileceğim bir şey olursa haber ver. Senin için daha çok şey yapmak istediğimi biliyorsun. Senin yanında olmaktan mutlu oluyorum. İyi ki varsın.