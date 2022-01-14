Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.01.2022 08:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.01.2022 08:04
    ABONE OL

    Üniversitede tacizci profesör skandalı! Mesajlar ifşa oldu: Seni yatakta düşünüyorum

    Kırıkkale Üniversitesi'nde yaşanan taciz olayı üniversiteyi karıştırdı. İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim veren Prof. Dr. H.Ö. öğrencisine yolladığı taciz mesajları öğrencisi tarafından sosyal medyada ifşa edildi. Profesörün öğrencisine gönderdiği iğrenç mesajlarda, "Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi..." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

    Tacizci profesör skandalı! Mesajlar ifşa oldu

    Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim gören bir kız öğrenci, öğretim görevlisi Prof. Dr. H.Ö.'nün kendisi ve arkadaşlarını taciz ettiği mesajları sosyal medyada paylaştı.



    58 yaşındaki H.Ö.'nün attığı mesajlarda, şu ifadeler yer alıyor:


    Dün beni gerçekten etkiledin, çok mutlu oldum. Bugün 47 defa adını söylüyorum, bir zahmet bir kelime yanıt vermiyorsun. Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon, bir kelime yanıt verebilirsin gibi görüyorum. Gerçekten üzüldüm.


    Merhaba, nasılsın? İnsan bir hal hatır sormaz mı? Bugün aramak istedim ama bir türlü ulaşamadım.



    Yapabileceğim bir şey olursa haber ver. Senin için daha çok şey yapmak istediğimi biliyorsun. Senin yanında olmaktan mutlu oluyorum. İyi ki varsın.


        Bir yansıttığın sen bir de gerçek sen varsın.

        Gerçeğin harika ama dua et uzaktasın, yoksa yatakta ve takatin de yokken cezalandırırdım seni, ağlama ceza her zaman kötü olmayabilir.



        SORUŞTURMA AÇILINCA EMEKLİLİĞİNİ İSTEDİ
        Sabah'ta yer alan habere göre, üniversiteden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma açılan Prof. H.Ö.'nün, apar topar emeklilik başvurusu yaptığı ifade edildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tacizci profesör skandalı! Mesajlar ifşa oldu
        Haberler Yaşam Üniversitede tacizci profesör skandalı! Mesajlar ifşa oldu: Seni yatakta düşünüyorum
            SON DAKİKA