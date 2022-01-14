İkizler: Yurtdışı, eğitim, gündemimizde olan davalar, kayınvalide , dini ve felsefi konularla ilgili tamamlanmamış konuları önünüze getirecektir. Bu alanlarla alakalı herhangi bir yeni başlangıç yapmak yerine var olan konuları tamamlamanız sizin daha rahat etmenize sebep olabilir. Örneğin üniversite öğrencisi kişi üzerinde zaten çalıştığı bir konunun üzerine gitmesi faydasına olacaktır.

Yengeç: Kredi borçları, ödenmeyen vergilere dikkat etmeli ve kendinize uygun yol haritası hazırlamanız olası aksilikleri üstesinden gelsenize yardımcı olacaktır. Arkanızdan düşmanlık yapanlara dikkat edin.

Aslan: Eşiniz ile iletişiminizde ve ortaklı işlerde kendinizi yanlış ifade edebilir yanlış anlayabilir ve anlayabilirsiniz , kısıtlanmış baskı altında hissedebilirsiniz. Açık düşmanlara dikkat etmeniz gereken bir süreç içerindesiniz. Her şeyinizi herkesle paylaşamamak sizin hayrınıza olacaktır.

Başak: Günlük hayatımızdaki koşturmaca dikkat , sağlığınız etkilenebilir , evcil hayvanlarının var ise kontrollerini yaptırmayı unutmayın. Kemiklere, dişlerde sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlıklara dikkat etmelisiniz.

Terazi: Eski aşklardan , görüşmediğimiz yakın arkadaşlarınızdan geri dönüşler alabilirsiniz. Uzun zamandır hamile kalmak isteyip kalamayanlar içinde hazırlık döngüsü diyebiliriz , doktor kontrolünde olmanız sizin için ayrıca önemli. Bitiremediğiniz projeler var ise tamamlamak için uygun zaman.

Akrep: Gündem maddeniz aile, özellikle anne ile ilgili yarım kalan her ne var ise beraber vakit geçirip sorunlarınızı çözmek için şahane bir fırsat. Sağlık kontrollerini yaptırmayı unutmayın, eskiden berber keyif aldığınız ama zaman içinde hobileri gün yüzüne çıkarmak keyifli olacaktır. Eğer aile temelleri sağlam değilse bitişler yaşanabilir.

Yay: Elektrik ve elektronik cihazlarında arızalar çıkabilir. Bunun dışında kardeşler, yakın arkadaşlarınız, yakın akrabalarınızla vakit geçirip eskiye dönüp sohbetler gerçekleştirebilirsiniz. Yakın seyahatleri gündemimizde olacaktır. Eğitim, mahkeme , kayınvalideniz ile ilgi konularda gündem maddeniz arasında, iletişim kazalarına dikkat edin ,kendinizi ifade etmekte zorlanabilir, dikkat dağınıklığı kazalara yol açabilir.

Oğlak: Maddi manevi değerlerinizi sınayacak , bu dönemde borç vermemeye dikkat edin. Eğer gündemimizde mirasla alakalı bir dava süreci var ise haberler alabilirsiniz. Harcamalarınızı yaparken kendi içinizde hesabınızı yapın ki sonra çok borçlanmayın. Bunun dışında İnternet alışverişlerinde bilmediğiniz güvenmediğiniz yerlerden alışveriş yapmamaya dikkat edin.