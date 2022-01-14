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    • Yaşam
    • 14.01.2022 11:18
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    • 14.01.2022 11:18
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    Merkür retrosu nedir? 2022 Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkileri nelerdir?

    Merkür retrosu özellikle elektronik aletlerin bozulduğu dönemler olarak biliniyor. 14 Ocak'ta başlayan Merkür retrosunun yaşandığı süreçte iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar, ticari konularda anlaşmazlıklar meydana geldiğine inanılıyor. Merkür astrolojide iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronik eşyayı temsil ediyor. Problemlerle kendisini gösteren Merkür retrosu 2022 yılında başlangıç ve bitiş tarihi merak ediliyor. Peki Merkür retrosu nedir? 2022 Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkileri nelerdir?

    Merkür retrosu burçlara etkileri nelerdir?

    Merkür retrosunun başlamasıyla birlikte Merkür retrosu nedir? 2022 Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkileri nelerdir? soruları gündeme geldi. 2022 merkür retrosu takvimi yayımlandı. Merkür retro, 14 Ocak 2022'de başladı. Astrologlar ocak ayının ikinci yarısının Venüs ve Merkür retrolarının etkisi altında geçeceğini açıkladı. Ayrıca bütün burçları da etkileyeceği belirtildi. Merkür retrosu boyunca yanlış anlaşılmalar, yazışma kopuklukları ve aksaklıklar yaşanabilir uyarısı da geldi. İşte detaylar...

    2022 MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

    2022 merkür retrosu takvimi şöyle;

    14 Ocak - 6 Şubat

    10 Mayıs - 4 Haziran

    9 Eylül - 3 Ekim

    29 Aralık - 20 Ocak 2023

    MERKÜR RETROSU NEDİR?

    Merkür astrolojide iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronik eşya, eğitim, ulaştırma, ticaret ve kardeşleri temsil eder. Bu nedenle Merkür retrosunun yaşandığı dönemlerde; iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar, elektronik aletlerin bozulması, eğitim ve sınavlarda zorluklar, seyahatlerde gecikmeler, yolculuklarda eşya kayıpları, ticari konularda anlaşmazlıklar, kardeşler arası iletişim problemleri gibi etkiler kendisini gösterir.

    MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİLERİ

    Dikkat etmeniz gerekenler;

    * Trafikte araç kullanırken

    * İletişim kazalarına

    * Evrakların kontrolüne

    *Ani hareketlerle yapılan kazalara

        *İnternet alışveriş sırasında dolandırılmalara

        *Elektronik aletlerde oluşacak hasarlar

        * Kripto paralar ve yatırımlarınıza

        * Banka hesaplarına

        * Çocuklarınızı tanımadığınız kişilere emanet etmeyin!

        * Sudan gelecek tehlikelere

        * Aldığınız uçak biletinin tarihini kontrol edin.

        * Uçak kazalarına

        * Kemik, deri, cilt hastalıkları birden ortaya çıkacaktır.

        * Sapkınlıklara

        Ekstra dikkat!

        RETRO ETKİLERİ

        Burç bazında peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hepsini sizin için değerlendirdim.

        Koçlar: Sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınıza, yatırımlarınıza, elektrik elektronik aletlerinde eğer şuan arıza var ise bunu şimdiden ertelemeden biran önce çözümlemeniz gerekir.

        Boğalar: Özellikle iş yerinde retro öncesi kayıtlarınızı yedeklemeniz karşınıza çıkacak sorunların önüne geçmesine neden olabilir. Baba ile ilgili kapatmadığınız bir konu var ise gündemimizde bu konu eklenebilir. Uzun süredir iş yerinizde zaten bir sıkışma baskılanma yaşarken birde üzerine merkür retrosunun eklenmesiyle kapanmayan konuları tekrar önünüze getirecektir. Ani tepki vermemeye dikkat edin.

        İkizler: Yurtdışı, eğitim, gündemimizde olan davalar, kayınvalide , dini ve felsefi konularla ilgili tamamlanmamış konuları önünüze getirecektir. Bu alanlarla alakalı herhangi bir yeni başlangıç yapmak yerine var olan konuları tamamlamanız sizin daha rahat etmenize sebep olabilir. Örneğin üniversite öğrencisi kişi üzerinde zaten çalıştığı bir konunun üzerine gitmesi faydasına olacaktır.

        Yengeç: Kredi borçları, ödenmeyen vergilere dikkat etmeli ve kendinize uygun yol haritası hazırlamanız olası aksilikleri üstesinden gelsenize yardımcı olacaktır. Arkanızdan düşmanlık yapanlara dikkat edin.

        Aslan: Eşiniz ile iletişiminizde ve ortaklı işlerde kendinizi yanlış ifade edebilir yanlış anlayabilir ve anlayabilirsiniz , kısıtlanmış baskı altında hissedebilirsiniz. Açık düşmanlara dikkat etmeniz gereken bir süreç içerindesiniz. Her şeyinizi herkesle paylaşamamak sizin hayrınıza olacaktır.

        Başak: Günlük hayatımızdaki koşturmaca dikkat , sağlığınız etkilenebilir , evcil hayvanlarının var ise kontrollerini yaptırmayı unutmayın. Kemiklere, dişlerde sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlıklara dikkat etmelisiniz.

        Terazi: Eski aşklardan , görüşmediğimiz yakın arkadaşlarınızdan geri dönüşler alabilirsiniz. Uzun zamandır hamile kalmak isteyip kalamayanlar içinde hazırlık döngüsü diyebiliriz , doktor kontrolünde olmanız sizin için ayrıca önemli. Bitiremediğiniz projeler var ise tamamlamak için uygun zaman.

        Akrep: Gündem maddeniz aile, özellikle anne ile ilgili yarım kalan her ne var ise beraber vakit geçirip sorunlarınızı çözmek için şahane bir fırsat. Sağlık kontrollerini yaptırmayı unutmayın, eskiden berber keyif aldığınız ama zaman içinde hobileri gün yüzüne çıkarmak keyifli olacaktır. Eğer aile temelleri sağlam değilse bitişler yaşanabilir.

        Yay: Elektrik ve elektronik cihazlarında arızalar çıkabilir. Bunun dışında kardeşler, yakın arkadaşlarınız, yakın akrabalarınızla vakit geçirip eskiye dönüp sohbetler gerçekleştirebilirsiniz. Yakın seyahatleri gündemimizde olacaktır. Eğitim, mahkeme , kayınvalideniz ile ilgi konularda gündem maddeniz arasında, iletişim kazalarına dikkat edin ,kendinizi ifade etmekte zorlanabilir, dikkat dağınıklığı kazalara yol açabilir.

        Oğlak: Maddi manevi değerlerinizi sınayacak , bu dönemde borç vermemeye dikkat edin. Eğer gündemimizde mirasla alakalı bir dava süreci var ise haberler alabilirsiniz. Harcamalarınızı yaparken kendi içinizde hesabınızı yapın ki sonra çok borçlanmayın. Bunun dışında İnternet alışverişlerinde bilmediğiniz güvenmediğiniz yerlerden alışveriş yapmamaya dikkat edin.

        Kova: Konu tamamen kendinizsiniz, hem Venüs retrosu üzerine Merkür retrosu ile birlikte kendinizi değersiz ve kendinizi anlatamama gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Biricik ve teksiniz . Birilerinin düşüncesini üzerinize yapıştırmayın ve bu dönüşüm sürecinde derslerinizi alıp yolunuza devam edin. Gitmesi gereken her ne varsa tutunmaktan vazgeçin. Sizi hak etmiyor demek ki

        Balık: İçe dönüş ve maneviyat sizin için bu dönemde önemli. Hayatınız ile ilgili sorgulamaya çoktan geçtiniz bile , bu dönemde konuyu tekrar masaya yatırıp değerlerinizi sorguluyor olabilirsiniz. Arkanızdan çevrilen işlere dikkat edin ve herkesle her şeyi paylaşmayın. İçinden çıkamadığınız konularla alakalı destek almaktan çekinmeyin.
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