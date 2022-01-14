Merkür retrosunun başlamasıyla birlikte Merkür retrosu nedir? 2022 Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkileri nelerdir? soruları gündeme geldi. 2022 merkür retrosu takvimi yayımlandı. Merkür retro, 14 Ocak 2022'de başladı. Astrologlar ocak ayının ikinci yarısının Venüs ve Merkür retrolarının etkisi altında geçeceğini açıkladı. Ayrıca bütün burçları da etkileyeceği belirtildi. Merkür retrosu boyunca yanlış anlaşılmalar, yazışma kopuklukları ve aksaklıklar yaşanabilir uyarısı da geldi. İşte detaylar...
2022 MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
2022 merkür retrosu takvimi şöyle;
14 Ocak - 6 Şubat
10 Mayıs - 4 Haziran
9 Eylül - 3 Ekim
29 Aralık - 20 Ocak 2023
MERKÜR RETROSU NEDİR?
Merkür astrolojide iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronik eşya, eğitim, ulaştırma, ticaret ve kardeşleri temsil eder. Bu nedenle Merkür retrosunun yaşandığı dönemlerde; iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar, elektronik aletlerin bozulması, eğitim ve sınavlarda zorluklar, seyahatlerde gecikmeler, yolculuklarda eşya kayıpları, ticari konularda anlaşmazlıklar, kardeşler arası iletişim problemleri gibi etkiler kendisini gösterir.
MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİLERİ
Dikkat etmeniz gerekenler;
* Trafikte araç kullanırken
* İletişim kazalarına
* Evrakların kontrolüne
*Ani hareketlerle yapılan kazalara