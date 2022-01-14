2022’de yetkinliklerine yetkinlik katmak isteyenlere 5 öneri

Gerek iş dünyasından gerekse toplumun farklı kesimlerinden birçok insan konuya dair yapılan önerileri incelerken, 2022'de kendilerini geliştirebilecekleri geniş bir seçenek yelpazesiyle karşılaşıyor. Bu sıralamanın ilk basamaklarında kodlama, yabancı dil, enstrüman çalmak ve yazarlık eğitimi yer alırken, büyüyen yatırım ekosistemiyle birlikte finansal okuryazar olmak ve online ticaret platformlarında ek gelir elde etmek de bir adım öne çıkıyor. Birden fazla ilgi çekici alanla karşılaşan kişileri ise seçim yapmadan önce detaylı bir araştırma süreci bekliyor. Gelin bu yeni deneyim alanlarını sırayla ele alalım.

1. Dijital çağın yıldızı: Yazılım

Giderek büyüyen, belki de hiç ölmeyecek sektörlerden biri yazılım. Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla, yazılım yetkinlikleri daha da değerli ve aranır hale geldi. Statista verilerine göre, 2030 yılında tüm dünyada 30 milyon yazılım geliştirici olacak. Siz de onların arasına katılabilirsiniz. Ama bunun için yeniden üniversite sınavına girmenize gerek yok. E-öğrenme çağındayız, ihtiyacınıza uygun bir online eğitimi hemen araştırmaya başlayabilirsiniz. Bizden size birkaç anahtar sözcük: JavaScript, HTML, CSS, SQL, Bash, Phyton, C#, PHP, GO…

2. Yeni bir dil öğrenerek dünyaya açılın!

Birden fazla yabancı dil bilmenin önemi her geçen gün artıyor. Farklı dilleri bilmenin her zaman fayda getireceği kabul edilse de dünyada en çok konuşulan dilleri öğrenmek gerek meslek gerekse gündelik yaşamda daha fazla avantaj yaratıyor. Meticulous Research tarafından yapılan bir araştırma, dünya çapındaki 1,8 milyar dil öğrencisinin %77'sinin İngilizce öğrencileri olduğuna işaret ediyor. Pek çok konuda olduğu gibi yabancı dil öğrenimi de giderek online platformlara kayıyor. Siz de hemen onlardan birini seçebilirsiniz. Hatta çocuklarınız varsa, oyunlaştırma metoduyla İngilizce öğrenmeye erken yaşta başlayabilirler. Hangi diller mi revaçta: Çince, Korece, Rusça, Portekizce ve tabi ki İngilizce.

3. Müzik enstrümanı çalmak için dijital dünyanın alternatiflerinden yararlanın!

Enstrüman çalmak bir hobi edinmenin yanı sıra analitik zekanızı da güçlendirerek birçok konuda verimliliğinizi artırır. Şu ana kadar enstrüman çalmayı öğrenmek için zaman bulamadıysanız üzülmeyin çünkü enstrüman çalmak artık hayal değil! Çünkü

dijital dünyanın sizin için sunduğu avantajlar sınır tanımıyor. Blog, video, podcast gibi materyaller bireylerin hobilerini öğrenme süreçlerini daha da pratikleştirirken, kurslara gerek kalmadan birçok ücretsiz içeriği takip etme fırsatı sunuyor. Dünya genelinde popülerleşen müzik aletleriyle ilgili de fikir vermek isteriz: Yan flüt, ukulele, melodika, akordeon…

4. Bu yıl kendinizi daha iyi ifade edebilmek için yazarlık eğitimi alın!

Fikir ve birikimlerinizi yeterince aktaramadığınızı düşünüyorsanız, kendinizi farklı yollarla ifade etmenin zamanı gelmiş demektir. 2022'de yazarlık eğitimi alarak kendinizi anlatmak için harekete geçebilirsiniz. Üstelik bunun için kurslara koşmanıza gerek yok. Dijitalin sunduğu birçok imkanı geleceğin yazarları için avantaja çeviren online yazarlık kursları sizi bekliyor. Yazarlık dersleri düşüncelerinizi farklı metotlarla kelimelere dökmenize yardımcı olurken, dünya genelindeki yazma tutkusu olan binlerce insanla da bir araya gelmenize aracılık ediyor. Şimdi iletişim becerilerinizi güçlendirmenin tam zamanı! Kim bilir belki de bir sonraki Billy Summers romanını siz yazarsınız.

5. Bütçenizi doğru yönetmek için finansal okuryazarlığınızı güçlendirin!

2022'nin başlangıcında tasarruflarıyla ek gelir elde etmek isteyenler için planlama yapmanın tam zamanı! Bunun için finansal okuryazarlığı geliştirmek ilk şart olurken dijital dünyanın pratiklerini deneyime dönüştüren online ticaret platformu Binomo sizin için hazırlıklarını tamamladı bile! Binomo tasarladığı turnuva ve yarışmalarla yatırımcıların ek gelir elde etmesi için farklı alanlar açarken, yatırımcı adaylarının da yeni yılda finans dünyasını keşfetmesine kapı aralıyor. Adayların finansal okuryazarlık seviyesini artırmak için uygulamalarını video, blog, podcast serisi gibi ek materyallerle destekliyor. Kendini denemek isteyen kullanıcılar için ücretsiz demo hesabı sunan online ticaret platformu, finans ve e-ticaret dünyasını hem öğretici hem de eğlenceli bir ortama dönüştürüyor.

Yeni bilgiler öğrenmenin iyileştirici gücünü keşfedin!

Yeni bilgilere ulaşmak ve farklı alanlar keşfetmek, başarıya giden yolda insanları harekete geçiren motivasyon kaynağını oluşturuyor. Bu yolculuğa çıkacaklar için dijital dünya geniş bir seçenek ağı sunarken, 2022'yi fırsata dönüştürmek sizin elinizde! Kendinizi geliştirmek için artık saatler süren arayışlara girmenize gerek yok, etrafınızın binlerce destekleyici materyalle çevrili olduğunun farkına varmak ve yeni deneyim alanları oluşturmak artık çok kolay. Siz de yetkinliklerinize yetkinlik katarak, 2022'de dünyanın farklı renklerine sahip olabilirsiniz.

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Unutmayın her yatırım kararı bir risk barındırır. Bunu hesaplayarak adım atmak oldukça önemlidir.





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