Filmleri aratmayan babalık davası! Hem üvey kardeşlerini hem de avukatını mağdur etti

ÜVEY KARDEŞİM OLDUĞUNU TELEFONDA ÖĞRENDİM

Mesut Silindir'in nüfusta kız kardeşi olarak görünen ancak üvey olan Selvi Silindir de işadamı Osman İsot'un mezarının açılarak DNA testi yapılmasını istedi. Selvi Silindir şikayet dilekçesinde, "Hayatta olmayan babam Semih Görgün'ün nüfusunda olan Mesut'un biyolojik babası Osman İsot'tur. Üvey kardeşim Mesut'un annesi Candan Şakru ile annem Gülay Silindir'in kasım ayı ortalarında yaptığı telefon konuşmasındaki çelişkili beyanları sonucu gerçeği öğrendim. Bu ailemiz için kabul edilebilecek bir durum değil. İki taraf için de ağır manevi yıkım oldu. Babam Semih Görgün Silindir Mesut'un biyolojik babası değildir. Yok hükmündeki tanımanın iptaline karar verilmesini istiyorum" dedi.

HEM BİZİ HEM DEVLETİ KANDIRDILAR

Selvi Silindir, "Mesut'un annesi Candan Sakru beni 22 kasımda telefonla aradı. Candan Sakru'nun çelişkili beyanları nedeniyle Osman İsot ile DNA yapılmasını söyledim. Rahmetli babam Mesut ve annesi Candan Sakru annemi terk etti. Babasız büyüdük. Bu durumda Candan hem annemi hem de Osman İsot'u kandırdı. Mesut kardeşim çıkmazsa ona ve annesine tazminat davası açacağım. Bu kişiler bizimle birlikte SGK'yı da yanılttı. Yıllarca haksız maaş alıp devleti de kandırmış oldular. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu hukuksuzluğa el atmasını istiyorum" dedi. Avukat Varol Turbay ise, "Yasalarımız menfaati ihlal olan herkesin tanımanın iptali davası açabileceğini hüküm altına almış. Bu durumda Mesut'un kardeşleri, akrabaları, SGK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kısaca maddi veya manevi menfaati olan herkes babalığın iptalini isteyebilir. Özellikle SGK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davanın takipçisi olmak zorundadır" diye konuştu. İsotlar Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan İsot, 2013'te vefat eden babası Osman İsot adına Adıyaman'da Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni yaptırdı. Liseye babasının ismi verildi.