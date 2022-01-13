Filmleri aratmayan babalık davası! Hem üvey kardeşlerini hem de avukatını mağdur etti

Adana Barosu'na kayıtlı ünlü avukat ve hayırsever işadamı Osman İsot evliyken yanında sekreter olarak çalışan Candan Sakru (66) ile birliktelik yaşadı. Sakru, 30 yıl önce Osman İsot'tan hamile kaldı. Osman İsot karısı Ender İsot'tan boşanamayacağını belirterek Sakru'dan çocuğu aldırmasını istedi. Ancak Sakru bebeği doğurmaya karar verdi. Candan Sakru, bu sırada evli 5 çocuk babası Semih Görgün Silindir ile ilişki yaşamaya başladı. Sakru, Silindir'e kendisinden hamile kaldığına inandırdı. Mesut Can Silindir 1992 yılında dünyaya geldikten sonra Semih Görgün Silindir'in nüfusuna kaydedildi. Bebeğin dünyaya geldiğini öğrenen Osman İsot da bir dizi ameliyatlar geçiren Mesut Can Silindir'i hastanede ziyaret etti. Semih Görgün Silindir, resmi nikahlı eşi Gülcay Silindir'i terk ederek Candan Sakru ile imam nikahlı olarak yaşamaya başladı.
BİYOLOJİK VE KÜTÜK BABASI AYNI YIL VEFAT ETTİ
Mesut Can Silindir'in biyolojik babası Osman İsot, 20 Kasım 2013'te vefat etti. Cenazesi İstanbul Bebek Camii'nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Aynı yıl Mesut Can'ın kütük babası Semih Görgün Silindir de hayatını kaybetti. Candan Sakru da İsot ve Silindir'in vefatından sonra gerçeği oğluna anlattı. Sakru, Mesut Can'a gerçek babasının Osman İsot olduğunu söyledi. Gerçeği öğrenen Mesut da dava açmaya karar verdi ve yargı sürecini başlattı. Mesut Can Silindir babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla İsot ailesine karşı babalık davası açtı.
İDDİAYA GÖRE MİRAS PAYI ALDI, DAVADAN VAZGEÇTİ
Dava devam ederek DNA incelemesi aşamasına gelmişken, Mesut Can Silindir iddiaya göre mirastan pay alınca İsot ailesi ile gizli bir anlaşma yaparak davadan vazgeçti, hem avukatını hem de nüfusta kayıtlı 5 üvey kardeşini mağdur etti. Avukat Varol Turbay da vekalet ücretini tahsil edebilmek için Mesut Can Silindir ile nüfusta görünen 5 kardeşine dava açtı. Üvey olan abla Selvi Silindir (35) de kendilerinden haksız yere vekalet ücreti istendiğini belirterek Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu, Mesut Can Silindir'in öz kardeşi olmadığını söyledi.