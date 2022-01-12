Uzun yaşayan köpeklerle yaşlanın

Oyuncak köpekler arkadaş olmak için yetiştirilir ve sahip olabileceğiniz en sevgi dolu ve sadık arkadaşlardan bazıları olabilirler. Oyuncak kaniş, Shih Tzu, Maltaca gibi 15-17 yıl arası yaşayan köpeklerle yaşlanmayı deneyebilir ve sevgi dolu yıllar geçirebilirsiniz.

KENDİLERİ KÜÇÜK AMA KALPLERİ BÜYÜK

Boyut olarak her ne kadar küçük olsalar da kalplerinin büyüklüğü, onlara daha fazla sevgi duymanızı sağlıyor. Sadakatleri, sevimli yüzleri, oyuncu halleriyle tam bir şovmen olan bu küçük yaramazlar, sundukları üst düzey sevgi ve sadakat ile aklınızı başınızdan alabilirler.

Minik Jo oldukça sevimli ve Küba'nın ulusal köpeği olarak adlandırılan bir köpekti. Uzun tüyleri ve kısa boyuna rağmen, gözlerindeki etkileyicilik sahibini oldukça mest ediyordu. Ancak sahibinin kısa süre önce artık bakamayacağını anladığında ise çok geçti.

Bir gece sahibinin onu dışarıda bırakmasına anlam veremese de hala sahibine duyduğu büyük sevgiden dolayı, kendisinin varlığını bir an unuttuğu düşündü. Ancak uzun bir bekleyişin ardından kapının açılmaması, Jo'nun aklını başına getirdi.

Sabaha kadar evin kapısı önünde bekleyen Jo, sonunda soğuğa yenik düştü ve kapının önünde uyuya kaldı. Sabah olduğunda sahibinin çığlıklarına uyanmaya çalışan küçük Jo, hala sahibinin kendini kurtaracağını düşündüğü için, sevimliliğini sürdürdü. Kısa süre sonra Jo, evin sıcak ortamına alınmış ve sıcak şöminenin önünde eski neşesine kavuşmuştu.

DOĞRU KÖPEĞİ KOLAYCA SEÇEBİLİRSİNİZ?

Köpek cinsleri içinde doğru köpeği seçmek zordur. Bu yüzden köpek ırklarının özellikleri konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir. Diğer yandan bir köpeğe sahip olmak büyük bir sorumluluktur ve bu sorumluluğu kaldırabileceğinize inanıyorsanız; kişiliğinize, yaşantınıza, aktivitelerinize uygun köpekleri seçebilirsiniz.

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SEVİMLİ KÖPEĞİNİZLE BİR ÖMÜR BOYU

Enerjileri yüksek seviyeye çıkan ve oyuncak köpek ırkına mensup Shih Tzu çoğu zaman aslan köpek olarak adlandırılır. Görünümü aslana benzediğinden dolayı Çin aslan köpeği olarak da dillendirilir.

Küçük kız, ailesinden bir köpek istiyordu. Okulunu iyi dereceyle bitirmiş ve hediye olarak bir köpek istiyordu. Ailesi tüm zorluklara rağmen, çocuklarının gelişimine de katkı sağlayacak köpek için araştırmalara başladı.

Uzun bir arayıştan sonra aradıkları köpeği bulmuşlardı. Krizantem köpeği olarak da adlandırılan Shih Tzu hem aileye hem de küçük kızlarına uygundu. Sevimli mi sevimli, saçlarına toka takıldığında çok daha bebeksi olan köpek, çocuklarının iyi bir dost kazanacağını gösteriyordu.

Köpeğin sorumluluğunu küçük kıza veren ailesi, kızlarının da bu sorumluluk ile gelişiminin daha iyi olacağını fark ettiler. Çünkü köpekle kızları çok iyi uyum sağlamıştı. Aynı zamanda uzun ömürlü bir köpek olan Shih Tzu ile, uzun yıllar beraber olacağını bilmek, küçük kıza da iyi gelmişti.

TOY PODDLE NASIL BİR KÖPEK CİNSİDİR?

Toy-poddle köpek ırkı; zeki, aktif, atik ve eğitilebilir bir köpek cinsidir. Tüyleri oldukça güzel ve kabarıktır. Tüylerinin kıvırcıklığı, onu tam bir oyuncak şekline sokar. Toy poddle cinsi köpekler, belirgin burun hatlarına ve bacaklara sahiptir.

Dışarıdan bakıldığında atletik yapıya sahip olan toy poddle cinsi köpekler, 13 ila 15 yıl arasında bir ömre sahiptir. Bu yüzden toy-poddle cinsi köpeklerle uzun yıllar beraber yaşayabilir ve bu özel canlılarla hayatınıza renk katabilirsiniz.

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