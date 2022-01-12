Satır satır insanlık! Milli Eğitim Bakanlığı'na yazdığı mektupla herkesi duygulandırdı





Ancak ailesinin maddi durumu iyi değildi. Eğitim desteği almak için geçen yıl Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na girdi. Bursu kazanarak derslerindeki başarısını ispat etti. Bir yıl boyunca, ayda 358 lira burs alan genç, anne babasını sevindirdi. Bu yıl dedesi mirastan pay verince, ailesinin durumu düzeldi. Bunun üzerine anne Seher Seven örnek bir davranış sergiledi.