Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Satır satır insanlık! Milli Eğitim Bakanlığı'na yazdığı mektupla herkesi duygulandırdı

    Mustafa Seven, Parasız Yatılı Sınavı’nı kazandı. Bir yıl boyunca aylık 358 lira burs aldı. Bu sırada, dedesi ailesine maddi destek sağladı. Annesi Seher Seven Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdığı mektupla herkesi duygulandırdı: Ekonomik durumumuz düzeldi. Parayı istemiyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklar yararlansın...

    Vatan’Seven’!

    Her satırı ders niteliğinde olan haber, İstanbul Beylikdüzü'nden geldi. 11 yaşındaki Mustafa Seven, Pınarkule Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisiydi.



    Ancak ailesinin maddi durumu iyi değildi. Eğitim desteği almak için geçen yıl Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na girdi. Bursu kazanarak derslerindeki başarısını ispat etti. Bir yıl boyunca, ayda 358 lira burs alan genç, anne babasını sevindirdi. Bu yıl dedesi mirastan pay verince, ailesinin durumu düzeldi. Bunun üzerine anne Seher Seven örnek bir davranış sergiledi.



    29 Kasım'da Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe yazan anne Seven, "Bursluluğa başvurduğumuzda maddi durumumuz kötüydü. Daha sonra miras hakkı doğduğundan durumumuz düzeldi. Bursluluk parasını almak istemiyoruz" sözleriyle vatan dersi verdi. TAKVİM'e ise şunları söyledi: Çocuğumun boğazından haram lokma geçsin istemedim. Bizim gelirimiz yeter. İhtiyacı olan çocuklar yararlansın.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Vergisiz ücret hesabı
    Haberler Yaşam Satır satır insanlık! Milli Eğitim Bakanlığı'na yazdığı mektupla herkesi duygulandırdı
        SON DAKİKA