Satır satır insanlık! Milli Eğitim Bakanlığı'na yazdığı mektupla herkesi duygulandırdı

Her satırı ders niteliğinde olan haber, İstanbul Beylikdüzü'nden geldi. 11 yaşındaki Mustafa Seven, Pınarkule Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisiydi.
Ancak ailesinin maddi durumu iyi değildi. Eğitim desteği almak için geçen yıl Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na girdi. Bursu kazanarak derslerindeki başarısını ispat etti. Bir yıl boyunca, ayda 358 lira burs alan genç, anne babasını sevindirdi. Bu yıl dedesi mirastan pay verince, ailesinin durumu düzeldi. Bunun üzerine anne Seher Seven örnek bir davranış sergiledi.
29 Kasım'da Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe yazan anne Seven, "Bursluluğa başvurduğumuzda maddi durumumuz kötüydü. Daha sonra miras hakkı doğduğundan durumumuz düzeldi. Bursluluk parasını almak istemiyoruz" sözleriyle vatan dersi verdi. TAKVİM'e ise şunları söyledi: Çocuğumun boğazından haram lokma geçsin istemedim. Bizim gelirimiz yeter. İhtiyacı olan çocuklar yararlansın.