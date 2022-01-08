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    Fırıncı Nurettin kartal, tartıştığı eşini 11 bıçakla öldürdü

    Fırıncı Nurettin kartal, tartıştığı eşini önce odaya kilitledi. Mutfaktan aldığı bıçakla tekrar odaya giren gözü dönmüş eş, talihsiz kadını 11 bıçak darbesiyle öldürdü. Sorguda, “Bir anlık öfkeme yenildim” dedi.

    Bir anlık öfkeymiş!

    Gaziantep'te fırıncılık yapan Nurettin Kartal (45), evde tartıştığı eşi Nurcan Kartal'ı (40) odaya kilitledi. Hırsını alamayan 11 yerinden bıçakladı. Kavga nedeniyle komşular polise ve 112 Acil'e haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından 3 çocuk annesi Nurcan Kartal'ı, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nurcan Kartal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Nurcan Kartal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gözaltına alınan Nurettin Kartal'ın emniyetteki sorgusunda "bir anlık öfkeme yenildim" dediği öğrenildi.

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