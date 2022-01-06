Hamile iken Gülcan Parmaksız meme kanserine yakalandı! 5 kür kemoterapi sonrası en güzel 'Öykü'sünü kucağa aldı

Hamileyken kansere yakalandığını öğrenen genç kadın, pes etmedi. Tedavisi sürerken evladını sağlıkla dünyaya getirdi. Yüreklere işleyecek yaşam savaşının adresi İzmir'di. 40 yaşındaki Gülcan Parmaksız, geçtiğimiz yıl hamile olduğunu öğrendi. Ancak mutluluğu uzun sürmedi. Çünkü 18 haftalık hamileyken memesinde bir kitle fark etti. Hemen doktora gitti. Yapılan kontrollerde ikinci evre meme kanseri hastası olduğunu öğrendi. Vakit kaybetmeden tedaviye geçildi. Göğsündeki kötü huylu kitle operasyonla alındıktan sonra kemoterapiye devam edildi. Gebeliği boyunca 5 kür kemoterapi alan Parmaksız, 3 Ocak'ta kızı Öykü'yü dünyaya getirdi. Evladını sağlıkla kucağına almanın mutluluğunu yaşayan savaşçı anne, "Doğum nedeniyle kemoterapiye 2 ay ara vermiştik. 1 ay sonra yeniden başlayacağız. Sağlıklı bir şekilde kızımı kucağıma aldım. Adına 'Öykü' dedik. İsminin anlamının bu kadar derin olacağını bilemezdim. Öyküsüyle geleceğini düşünmemiştim. Anne-kız savaşımızı kazandık" dedi.

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