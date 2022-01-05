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    • Yaşam
    • 05.01.2022 21:10
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    • 05.01.2022 21:12
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    Müzik dünyasında gözler onun üzerinde: DJ Ender Demir

    2020’de yayınladığı “Wolves” single’ıyla iddialı bir çıkış yakalayan DJ Ender Demir, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Müziğin yükselen yıldızı, 4’üncü single’ını da tamamladı.

    Müziğin yükselen yıldızı: DJ Ender Demir

    DJ Ender Demir, 2020 yılında çıkardığı "Wolves" isimli single'ıyla hem müzik piyasasında hem de DJ'ler arasında büyük sükse yaptı. 2 yıl içinde en çok tercih edilen DJ'ler arasına giren Demir, peş peşe yayınladığı 3 single ve 5 albümle üretkenliğini de gözler önüne serdi.

    GENÇLERİN İDOLÜ
    Müzik dünyasında bir anda gözleri üzerine çevirmeyi başaran DJ Ender Demir, genç müzisyenlerin idolü haline geldi. Müziğe ve DJ'liğe büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu her fırsatta dile getiren Demir, sosyal medyadan kendisine ulaşan gençlere tavsiyelerde bulunuyor, başarıya giden yolda edindiği tecrübeleri onlarla paylaşıyor.

    4. SINGLE ÇOK YAKINDA
    DJ Ender Demir'in 2022 yılı başında çıkaracağını duyurduğu 4'üncü single'ı da sevenleri tarafından heyecan ve merakla bekleniyor. Yayınladığı her eserle müzik platformları ve sosyal medya alanlarında zirveyi zorlayan başarılı DJ'in bu son single'ı, çok yakında müzik platformlarında olacak.

    Bu bir ilandır.

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    Haberler Yaşam Müzik dünyasında gözler onun üzerinde: DJ Ender Demir
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