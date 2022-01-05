Müzik dünyasında gözler onun üzerinde: DJ Ender Demir

DJ Ender Demir, 2020 yılında çıkardığı "Wolves" isimli single'ıyla hem müzik piyasasında hem de DJ'ler arasında büyük sükse yaptı. 2 yıl içinde en çok tercih edilen DJ'ler arasına giren Demir, peş peşe yayınladığı 3 single ve 5 albümle üretkenliğini de gözler önüne serdi.

GENÇLERİN İDOLÜ

Müzik dünyasında bir anda gözleri üzerine çevirmeyi başaran DJ Ender Demir, genç müzisyenlerin idolü haline geldi. Müziğe ve DJ'liğe büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu her fırsatta dile getiren Demir, sosyal medyadan kendisine ulaşan gençlere tavsiyelerde bulunuyor, başarıya giden yolda edindiği tecrübeleri onlarla paylaşıyor.

4. SINGLE ÇOK YAKINDA

DJ Ender Demir'in 2022 yılı başında çıkaracağını duyurduğu 4'üncü single'ı da sevenleri tarafından heyecan ve merakla bekleniyor. Yayınladığı her eserle müzik platformları ve sosyal medya alanlarında zirveyi zorlayan başarılı DJ'in bu son single'ı, çok yakında müzik platformlarında olacak.

Bu bir ilandır.