Muratti, Lark, Kent, Rothmans, Viceroy, Medley, Camel sigara fiyatları 2022 zamlı liste! Yeni sigara zamları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları sabahın ilk saatlerinden bu yana arama motoru üzerinden en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Dün itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik haberler konuşuluyordu. Öte yandan sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Peki, Muratti, Lark, Kent, Rothmans, Viceroy, Medley, Camel sigara fiyatları 2022 zamlı liste son durum nedir? Yeni sigara zamları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...